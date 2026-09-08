Россия готовит скрытую мобилизацию: кого хотят призвать в армию 5 8.09.2026, 8:55

6,922

Новые правила вступят в силу после так называемых «выборов» в Госдуму.

Страна-агрессор Россия готовит новые изменения, направленные на скрытое пополнение рядов армии, и планирует отправлять на службу граждан с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».

Отмечается, что российские власти «разрешат» заключать контракты для работы в тыловых подразделениях своего региона «добровольцам» с категорией здоровья «Д». К ней относятся абсолютно негодные к службе из-за самых тяжелых патологий, в частности онкологии, ВИЧ, тяжелых психических расстройств и инвалидности.

Партизаны говорят, что новые правила вступят в силу после проведения российских псевдовыборов в Госдуму, которые должны состояться уже в этом месяце.

«Понятно, что за формулировкой о «добровольцах» скрывается банальный расчет: людьми с инвалидностью закроют позиции в тылу, а более-менее здоровых военных, которые удерживали эти места, отправят в штурмовые бригады», - заявили в «Атеш».

Они добавили, что такой шаг фактически лишит граждан последней возможности законно избежать призыва по состоянию здоровья.

Кроме того, в движении подчеркнули, что Кремль до сих пор опасается объявить полноценную мобилизацию, поэтому выжидает окончания так называемой «избирательной кампании» и прибегает к уловкам.

«Добровольное подписание контракта под давлением и манипуляциями превратится в массовую практику, что позволит без лишнего шума набрать сотни тысяч новых единиц личного состава», - подчеркнули партизаны.

В «Атеш» призвали медицинских работников, сотрудников военкоматов и местных администраций не участвовать в очередном преступлении Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com