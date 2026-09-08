Россия готовит скрытую мобилизацию: кого хотят призвать в армию

Россия готовит скрытую мобилизацию: кого хотят призвать в армию5
- 8.09.2026, 8:55
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Новые правила вступят в силу после так называемых «выборов» в Госдуму.
Страна-агрессор Россия готовит новые изменения, направленные на скрытое пополнение рядов армии, и планирует отправлять на службу граждан с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».
Отмечается, что российские власти «разрешат» заключать контракты для работы в тыловых подразделениях своего региона «добровольцам» с категорией здоровья «Д». К ней относятся абсолютно негодные к службе из-за самых тяжелых патологий, в частности онкологии, ВИЧ, тяжелых психических расстройств и инвалидности.
Партизаны говорят, что новые правила вступят в силу после проведения российских псевдовыборов в Госдуму, которые должны состояться уже в этом месяце.
«Понятно, что за формулировкой о «добровольцах» скрывается банальный расчет: людьми с инвалидностью закроют позиции в тылу, а более-менее здоровых военных, которые удерживали эти места, отправят в штурмовые бригады», - заявили в «Атеш».
Они добавили, что такой шаг фактически лишит граждан последней возможности законно избежать призыва по состоянию здоровья.
Кроме того, в движении подчеркнули, что Кремль до сих пор опасается объявить полноценную мобилизацию, поэтому выжидает окончания так называемой «избирательной кампании» и прибегает к уловкам.
«Добровольное подписание контракта под давлением и манипуляциями превратится в массовую практику, что позволит без лишнего шума набрать сотни тысяч новых единиц личного состава», - подчеркнули партизаны.
В «Атеш» призвали медицинских работников, сотрудников военкоматов и местных администраций не участвовать в очередном преступлении Кремля.