На Земле образуется новый суперконтинент 5 8.09.2026, 8:45

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Ученые назвали четыре варианта того, как это может произойти.

Ученые уже десятилетиями знают, что все континенты Земли однажды снова соединятся, образовав новый суперконтинент. Мы начали с Пангеи и вернемся к ней снова. Есть несколько сценариев, которые могут развернуться.

Исследования показали, что Пангея начала распадаться 200 миллионов лет назад и соберется заново через такой же промежуток времени, пишет Wion. Научная статья, опубликованная в журнале Geological Magazine в 2018 году, предлагает четыре варианта того, как это может произойти.

1. Новопангея

Тихий океан закроется, а Атлантический океан расширится. Америки столкнутся с Восточной Азией и Антарктидой, в результате чего образуется массив суши, сосредоточенный преимущественно в Северном полушарии.

Участки вблизи экватора будут жаркими и засушливыми. Прибрежные регионы столкнутся с обильными осадками, но внутренние земли будут в основном сухими.

Однако поскольку суша будет простираться к более холодным широтам, умеренная глобальная океаническая циркуляция и полярная ледовая динамика продолжат существовать.

2. Аурика

Тихий и Атлантический океаны закроются, создав суперконтинент Аурика. Поскольку им 200 и 180 миллионов лет соответственно – они старше Индийского океана, которому 140 миллионов лет, – первые два закроются.

Внутренние части континентов расколются, вновь собрав массивы суши Земли в кольцо вокруг экватора. Поскольку континент будет находиться вблизи экватора, «вероятно, будет немного теплее и, возможно, суше, чем на сегодняшней Земле», заявил Жуан К. Дуарте, доцент кафедры тектоники Лиссабонского университета в Португалии, создавший гипотезу Аурики.

3. Амазия

В этом сценарии Северный Ледовитый океан закроется, и все континенты, кроме Антарктиды, сдвинутся к Северному полюсу.

Со всей сушей на Севере Южное полушарие превратится в не что иное, как один обширный океан, за исключением Антарктиды.

При отсутствии суши между ними океанический конвейер, переносящий тепло от экватора к полюсам, будет нарушен. Полюса станут холоднее и будут оставаться покрытыми льдом круглый год.

4. Пангея Ультима / Проксима

Атлантический океан закроется полностью по мере формирования новых зон субдукции. Индийский океан тоже закроется и станет внутренним морем. Америки столкнутся с Азией.

Все континенты объединятся вокруг экватора, образовав Пангею Ультиму. Это будет выглядеть как большой массив суши в форме кольца вокруг экватора.

Какой суперконтинент превратит сушу в пустыню

Хотя и Аурика, и Амазия будут означать конец определенных видов на суше и в море, именно Пангея Ультима убьет всех людей на Земле. Внутренние области суши будут находиться в тысячах миль от океанских бризов, а значит, 90 процентов суши будет жаркой и сухой пустыней.

Солнце также становится ярче, что сделает планету еще жарче, особенно во внутренних регионах Пангеи Ультимы. Атмосфера будет заполнена высоким уровнем углекислого газа от многочисленных вулканических извержений, вызванных тектоническими движениями.

Температуры достигнут от 40°C до 70°C, и лишь от 8 до 16 процентов площади суши Земли останутся пригодными для жизни млекопитающих. Без ветра и при сильной жаре человеческое тело не сможет избавляться от тепла. Это подтолкнет Землю за пределы физиологического теплового предела для жизни млекопитающих, вызвав массовое вымирание.

Хорошая новость в том, что никого из нас не будет здесь, когда это произойдет – более чем через 200 миллионов лет. Однако к тому времени, возможно, уже начнется новый жизненный цикл с видами, которые смогут адаптироваться к новому миру.

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