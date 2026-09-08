В Беларуси ночью было видно полярное сияние 8.09.2026, 9:18

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Фото: @rogaliksvaniliu

Появились фото из Щучина и Витебской области.

В Беларуси в ночь на 8 сентября было видно полярное сияние. Фотографии атмосферного оптического явления опубликовал телеграм-канал «Метеовайб».

Сияние видели в Щучине.

Фото: t.me/starvisor

И в Лынтупах в Витебской области.

Фото: @rogaliksvaniliu

Фото: @rogaliksvaniliu

Фото: @rogaliksvaniliu

Фото: @rogaliksvaniliu

Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем и верхними слоями атмосферы Земли. В Беларуси его можно увидеть во время достаточно сильных геомагнитных бурь, когда зона сияния смещается значительно южнее обычного.

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