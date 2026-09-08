закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ночью было видно полярное сияние

  • 8.09.2026, 9:18
  • 1,356
В Беларуси ночью было видно полярное сияние
Фото: @rogaliksvaniliu

Появились фото из Щучина и Витебской области.

В Беларуси в ночь на 8 сентября было видно полярное сияние. Фотографии атмосферного оптического явления опубликовал телеграм-канал «Метеовайб».

Сияние видели в Щучине.

Фото: t.me/starvisor

И в Лынтупах в Витебской области.

Фото: @rogaliksvaniliu
Фото: @rogaliksvaniliu
Фото: @rogaliksvaniliu
Фото: @rogaliksvaniliu

Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем и верхними слоями атмосферы Земли. В Беларуси его можно увидеть во время достаточно сильных геомагнитных бурь, когда зона сияния смещается значительно южнее обычного.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар