В Беларуси ночью было видно полярное сияние
- 8.09.2026, 9:18
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Появились фото из Щучина и Витебской области.
В Беларуси в ночь на 8 сентября было видно полярное сияние. Фотографии атмосферного оптического явления опубликовал телеграм-канал «Метеовайб».
Сияние видели в Щучине.
И в Лынтупах в Витебской области.
Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем и верхними слоями атмосферы Земли. В Беларуси его можно увидеть во время достаточно сильных геомагнитных бурь, когда зона сияния смещается значительно южнее обычного.