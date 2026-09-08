Трагикомичный эпизод со встречи Лукашенко и главного «палаточника»11
- Андрей Карась, «Салідарнасць»
- 8.09.2026, 9:50
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Диктатор перешел к куда более интересной для себя теме.
В понедельник 7 сентября правитель Беларуси принял у себя с докладом председателя «палаты представителей» Игоря Сергеенко. Во время их общения произошел одновременно смешной и печальный эпизод.
Заявив, что в работе парламента «каких-то особых настороженностей» он не видит, Лукашенко перешел к куда более интересной для себя теме:
— Вы много занимаетесь с Натальей Ивановной Кочановой Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть, ответственны вы за это и она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете — это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя поднастроить, отрегулировать то, что нужно, — это точно… Для меня этот опыт интересен. Пригласите, я с удовольствием хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое курируете.
Если кто не знал, глава нижней палаты парламента теперь спасает колхоз под названием ОАО «Княж» в одном из самых депрессивных регионов страны — в Шарковщинском районе.
Выйдя после доклада правителю, Сергеенко отчитался перед представителями госСМИ:
— «Президента» интересовали мои личные подходы к хозяйству, которое мне было поручено взять в личное кураторство. Я и мои коллеги активно включились в эту работу. Не только бывая там, но и оказывая конкретную помощь по укреплению материально-технической базы, возрождению земель, наведению элементарного порядка на землях. Надеюсь, что в течение двух лет мы принципиально поменяем ситуацию.
Показательно, что Лукашенко и Сергеенко даже не пытались сделать вид, что в современной Беларуси «парламент» играет какую-то роль (как и его «председатель»). А ведь в демократических странах это независимая ветвь власти.
Глава нижней «палаты парламента» не стесняется признаться, что озабочен не принятием необходимых для общества законов, а всего лишь одним из сотен убыточных колхозов.
Андрей Карась, «Салідарнасць»