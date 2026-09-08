В Литве проходят обыски у членов ультраправой партии «Заря Немана»2
- 8.09.2026, 10:24
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Расследование связано с финансами.
Во вторник правоохранительные органы Литвы проводят обыски в некоторых домах членов правления ультраправой партии «Заря Немана».
Об этом сообщает 15min.
Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) проводит обыски у 5 из 11 членов правления партии и депутатов Сейма – Роберта Пуховича, Кястутиса Билюса, Дайвы Жебелиене, Лины Шуките-Корсаке и Таду Садауски.
Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене отказалась комментировать какие-либо обстоятельства, связанные с этими процессуальными действиями.
Пока неизвестно, в рамках какого досудебного расследования были проведены обыски. Издание отметило, что расследование связано с финансами партии «Зари Немана».
На данный момент известно, что FNTT ранее расследовало обстоятельства аренды автомобилей для политической партии. В рамках этого расследования в мае были проведены обыски на рабочих местах и в домах лидера «Зари Немана» Ремигиюса Жемайтайтиса, а также члена правления партии Дайвы Петкевичене и в штаб-квартире партии.
Жемайтайтис подтвердил факт обысков и заявил, что досудебное расследование даст ответы на все вопросы.