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В Литве проходят обыски у членов ультраправой партии «Заря Немана»

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  • 8.09.2026, 10:24
  • 2,036
В Литве проходят обыски у членов ультраправой партии «Заря Немана»
Коллаж: 15min.lt

Расследование связано с финансами.

Во вторник правоохранительные органы Литвы проводят обыски в некоторых домах членов правления ультраправой партии «Заря Немана».

Об этом сообщает 15min.

Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) проводит обыски у 5 из 11 членов правления партии и депутатов Сейма – Роберта Пуховича, Кястутиса Билюса, Дайвы Жебелиене, Лины Шуките-Корсаке и Таду Садауски.

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене отказалась комментировать какие-либо обстоятельства, связанные с этими процессуальными действиями.

Пока неизвестно, в рамках какого досудебного расследования были проведены обыски. Издание отметило, что расследование связано с финансами партии «Зари Немана».

На данный момент известно, что FNTT ранее расследовало обстоятельства аренды автомобилей для политической партии. В рамках этого расследования в мае были проведены обыски на рабочих местах и в домах лидера «Зари Немана» Ремигиюса Жемайтайтиса, а также члена правления партии Дайвы Петкевичене и в штаб-квартире партии.

Жемайтайтис подтвердил факт обысков и заявил, что досудебное расследование даст ответы на все вопросы.

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