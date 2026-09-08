Генпрокурор Украины подал в отставку: что известно
- 8.09.2026, 10:55
- 3,614
По словам Кравченко, это было «политическое решение», которое он принял «осознанно».
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке.
Об этом он заявил в своем Telegram вечером в понедельник, 7 сентября.
По словам Кравченко, это было «политическое решение», которое он принял «осознанно».
«Я не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния. Моя позиция относительно обвинений остается неизменной», — заявил он.
Кравченко поблагодарил коллег, которые «честно выполняют свою работу», а также президента и Верховную Раду Украины..
Ранее «Украинская правда» со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Русланом Кравченко и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией по поводу пребывания Кравченко в должности.
Отмечалось, что по итогам этой встречи должно было быть принято решение о дальнейшем пребывании Кравченко на посту генерального прокурора.
Ранее, 7 сентября, генпрокурор Кравченко заявлял, что не будет подавать в отставку по собственному желанию — разве что к нему с такой просьбой обратятся его коллеги, президент Украины Владимир Зеленский и Верховная Рада, пишет New Voice.
Дело «Карфагена» — главное
4 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, которую возглавлял сотрудник Офиса генпрокурора. По данным источников «Украинской правды», НАБУ и САП задержали начальника кибердепартамента ОГП Сергея Кропиву. В НАБУ и САП отметили, что должностное лицо Офиса генпрокурора могло быть причастно к «крышеванию» сети мошеннических кол-центров, а также к легализации имущества.
Впоследствии Офис генерального прокурора заявил о готовности всецело содействовать антикоррупционным органам в расследовании возможной причастности одного из своих сотрудников к незаконной деятельности, связанной с мошенническими кол-центрами.
«Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что НАБУ и САП провели обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместителя Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВА Олега Кипера.
НАБУ сообщило о разоблачении пяти лиц в рамках производства по ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) и ст. 209 УК Украины (легализация — отмывание — имущества). Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.
В Офисе генерального прокурора опровергли информацию о проведении обысков у Руслана Кравченко вечером 4 сентября. По словам пресс-секретаря ОГП Марьяны Гайовской, прокомментировавшей ситуацию изданию «Украинская правда», следственные действия не проводились ни дома, ни в кабинете генпрокурора.
5 сентября в Офисе генпрокурора заявили, что «около полуночи детективы НАБУ всё же провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуются генеральный прокурор, первый заместитель генерального прокурора, а также другие сотрудники и структурные подразделения ОГП».
7 сентября Руслан Кравченко заявил, что не имеет процессуального статуса в деле «Карфаген», а ситуацию вокруг себя считает попыткой политического давления.
«У меня провели обыск в кабинете и дома. Никаких других следственных действий не проводилось. Процессуального статуса свидетеля или подозреваемого по делу „Карфаген“ у меня нет… Кто-то заинтересован в том, чтобы убрать меня отсюда. Для многих я неудобен», — сказал Кравченко.