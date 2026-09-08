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Украина нашла дешевый способ сбивать российские «Бандероли»

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  • 8.09.2026, 11:05
  • 6,418
Украина нашла дешевый способ сбивать российские «Бандероли»

Современная технологическая война постоянно меняется.

В Украине разработали новую систему противовоздушной обороны (ПВО), способную сбивать российские ракеты S8000 «Бандероль». Об этом сообщает консорциум Brave1.

В компании отметили, что современная технологическая война постоянно меняется, и враг не стоит на месте.

«Одна из его последних разработок – ракета-дрон «Бандероль», которую россияне используют для террора против мирных городов. Теперь у Украины есть новый технологический ответ. Одно из средств от участника Brave1 уже уничтожает «Бандероли». При этом стоимость сбивания существенно дешевле, чем стоимость самих ракет-дронов», – говорится в сообщении.

В Brave1 подчеркнули, что на сегодняшний день уже существует несколько продуктов, способных противодействовать «Бандеролям».

«Развиваем и масштабируем инновационные решения для защиты украинских городов», – добавили в компании.

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