Портников рассказал, что Уиткофф и Кушнер могли предлагать Москве и Киеву 3 8.09.2026, 11:09

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Виталий Портников

Украинский журналист связал визит с выборами в США.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могли предлагать прекратить огонь до ноябрьских выборов в США, чтобы Дональд Трамп смог продемонстрировать американцам результат своих миротворческих усилий.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал украинский журналист Виталий Портников.

По его мнению, оценивая переговоры Уиткоффа и Кушнера с Москвой и Киевом, стоит учитывать не только ситуацию в Украине и России, но и приближение выборов в США. Трампу до ноября необходимо продемонстрировать американским избирателям весомый результат на фоне недовольства ростом цен.

«Трампу нужно на ноябрь 2026 года показать американцам что-то очень серьёзное, что определённым образом снизит уровень недовольства людей, которые каждый день видят рост цен на бензин и, вследствие этого, рост цен на всё. Не знаю, насколько завершение войны России против Украины может быть аргументом. Но ему может казаться, что он таким образом подтвердит своё реноме миротворца», — отметил Портников.

По словам журналиста, для Трампа также может быть важным возвращение больших объёмов российской нефти на мировой рынок. Поэтому Вашингтон, предполагает Портников, мог бы быть заинтересован даже не в окончательном завершении войны, а в её временной приостановке накануне выборов.

«Он может просить Путина не завершить войну, а приостановить её до выборов. Это же тоже может быть реальной идеей: воюйте потом сколько хотите, а сейчас остановитесь. В сентябре остановитесь, а потом в ноябре делайте, что вам захочется. Два месяца вы можете просто посидеть тихо? Вот какой может быть главная идея», — предположил журналист.

Портников не исключает, что именно такой вариант Уиткофф и Кушнер могли обсуждать как с российской, так и с украинской стороной. В то же время он не видит оснований ожидать от нынешнего переговорного процесса реального прорыва.

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