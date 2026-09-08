Белорус нашел 17 000 рублей в траве среди поля 1 8.09.2026, 11:32

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иллюстративное фото

Их там оставила пенсионерка из Бреста.

БВ Минской области задержали четверых жителей Полоцка в возрасте от 29 до 35 лет, которых подозревают в участии в схеме телефонных мошенников. Мужчины собирались присвоить деньги, полученные обманным путём у пенсионерки.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, один из фигурантов нашёл в интернете подработку курьером у аферистов. При этом он понимал, что помогает преступникам похищать сбережения пожилых людей.

Для выполнения первого задания мужчина приехал в Минск, взяв с собой троих знакомых под предлогом совместного отдыха. Сначала ему не удалось найти спрятанную мошенниками закладку с деньгами, поэтому он решил остаться в столице ещё на сутки. Фигурант рассказал приятелям о своей работе и пообещал поделиться с ними преступным заработком.

На следующее утро мужчина возобновил поиски и в итоге обнаружил пакет с деньгами в траве посреди поля. Как выяснилось позже, именно там их оставила обманутая пенсионерка из Бреста.

Злоумышленники разделили между собой 17 тысяч рублей, однако воспользоваться деньгами не успели — всех четверых задержали сотрудники милиции. Средства изъяли и планируют вернуть потерпевшей.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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