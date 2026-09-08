Залужный рассказал, каким должен быть ответ на массированный удар РФ по Киеву 5 8.09.2026, 12:09

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Валерий Залужный

Фото: Reuters

Враг не остановится сам.

Ответом на очередную массированную атаку России на Киев должно стать усиление украинской противовоздушной обороны и способности наносить ответные удары.

Об этом во вторник, 8 сентября, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, комментируя ночную атаку.

«Здесь нет ничего о мире — только террор и шантаж гражданского населения накануне зимы. Именно такой посыл несет Россия своими обстрелами сразу после попыток мирных переговоров».

«Ответом на это может быть только усиление украинской ПВО, нашей инфраструктуры и возможностей наносить ответные удары», — отметил Залужный.

Экс-главком ВСУ призвал международных партнеров сосредоточиться на этом. Ведь, подчеркнул Залужный, поддержка Украины — это и поддержка европейской безопасности в более широкой перспективе.

«Враг сам не остановится», — подчеркнул Валерий Залужный.

В ночь на вторник, 8 сентября, войска РФ атаковали Киев баллистической и крылатыми ракетами, а утром продолжили атаку с применением беспилотников. Сообщается о падении обломков и пожарах на 16 локациях в Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Шевченковском и Подольском районах.

Погибли по меньшей мере два человека, еще 16 пострадали.

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