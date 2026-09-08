Из Венгрии выгоняют российских дипломатов

Из Венгрии выгоняют российских дипломатов5
- 8.09.2026, 14:52
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Десять сотрудников дипломатического представительства должны покинуть страну.
Власти Венгрии потребовали, чтобы десять сотрудников российского дипломатического представительства покинули страну. Это крупнейшая одновременная высылка российских дипломатов в истории Венгрии.
Министр иностранных дел Анита Орбан сообщила, что решение было принято по оценке венгерских спецслужб.
«Десять сотрудников российского представительства занимались в Венгрии деятельностью, которая в соответствии с Венской конвенцией неприемлема для дипломата», — заявила она.
Российского посла в Будапеште уже проинформировали о решении. По словам Орбан, высылка должна защитить безопасность и суверенитет Венгрии.
При этом Будапешт не собирается разрывать дипломатические отношения с Москвой и намерен сохранять «необходимый диалог при взаимном уважении и соблюдении правил».
После прихода к власти Петера Мадьяра Венгрия начала заметно отходить от внешнеполитического курса экс-премьера Виктора Орбана, ориентированного на тесные отношения с Москвой и конфликты с Брюсселем. Новое правительство взяло курс на сближение с ЕС и стало жестче оценивать действия России: в августе Будапешт официально назвал Москву угрозой для Венгрии, Европы и международного порядка.