Зеленский анонсировал важную встречу с Трампом в сентябре

Зеленский анонсировал важную встречу с Трампом в сентябре1
- 8.09.2026, 12:57
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Президент Украины рассказал, какие темы в первую очередь могут быть подняты на переговорах.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться в двадцатых числах сентября.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Зеленский в комментарии журналистам.
Зеленский сообщил, что Украина готовит свою ракетную программу «Фрея» и надеется на поддержку этого направления со стороны США.
С европейскими партнерами Киев, по словам президента, точно получит желаемый результат. Однако для этого момента Украине нужны пакеты баллистических ракет именно от американской стороны.
Зеленский рассчитывает поднять этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом.
«Я рассчитываю в 20-х числах на встречу с Трампом. Поднять эту тему. И дай Бог будет результат», - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, стороны двигаются к трехстороннему формату переговоров.
«Мы договорились с американской стороной: давайте все это подготовим между собой, а потом уже прокоммуницируем», - добавил он.