Россиянка – соотечественникам: Как к вам будут относиться в Беларуси с таким мерзким поведением?4
- 8.09.2026, 13:04
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Приехали в гости — ведите себя как гости.
Жительница российской Тюмени natalya_ph_natalya рассказала о поведении своих соотечественников в Беларуси.
«Я россиянка, — пишет она. — Планирую эмиграцию в Беларусь. Есть хорошая приятельница-белоруска из Минска. Она рассказывает о поведении эмигрировавших россиян ужасные вещи.
Россияне выбрасывают из окон машин мусор прям на дорогу, хамят продавцам за то, что не могут рассчитаться в магазине российской картой, а некоторые даже говорят, что Беларусь — это глубинка России.
Как вы думаете, как к вам будут относиться в Беларуси с таким мерзким поведением? Приехали в гости — ведите себя как гости, а не как свиньи!»
Автора поста поддержали как белорусы, так и многие россияне. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Очень обидно, что наши соотечественники так себе ведут.
— Я бы за такое депортировала из страны без права возврата, даже для туризма.
— Так россияне везде такие. Я живу в США уже 31 год, здесь они такие же. А какие могут быть россияне, если президент страны — гопник, позволяющий себе многое.
— Да, россияне ведут себя отвратительно почти везде за границей.