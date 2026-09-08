В Кабардино-Балкарии лавина накрыла российский спецназ 12 8.09.2026, 13:28

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Безенги, Кабардино-Балкария

фото: currenttime.tv

Погибли 13 военнослужащих.

Альпинисты, которых 6 сентября накрыла лавина в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, оказались сотрудниками российских силовых структур. Они проходили плановые сборы по горной подготовке.

Среди альпинистов, попавших под лавину в Безенгийском ущелье, были военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, утверждает телеграм-канал «Досье шпиона».

По его информации, погибли 13 военнослужащих, еще один находится в коме.

Группа альпинистов, попавшая под лавину в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств, а не совершала спортивное восхождение, пишет «Коммерсант».

Председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко рассказал изданию, что под лавину попали не обычные туристы, а сотрудники силовых ведомств, которые проходили плановые учебные сборы.

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