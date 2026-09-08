закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кабардино-Балкарии лавина накрыла российский спецназ

12
  • 8.09.2026, 13:28
  • 7,390
В Кабардино-Балкарии лавина накрыла российский спецназ
Безенги, Кабардино-Балкария
фото: currenttime.tv

Погибли 13 военнослужащих.

Альпинисты, которых 6 сентября накрыла лавина в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, оказались сотрудниками российских силовых структур. Они проходили плановые сборы по горной подготовке.

Среди альпинистов, попавших под лавину в Безенгийском ущелье, были военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, утверждает телеграм-канал «Досье шпиона».

По его информации, погибли 13 военнослужащих, еще один находится в коме.

Группа альпинистов, попавшая под лавину в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств, а не совершала спортивное восхождение, пишет «Коммерсант».

Председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко рассказал изданию, что под лавину попали не обычные туристы, а сотрудники силовых ведомств, которые проходили плановые учебные сборы.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар