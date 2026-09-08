закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блогер придумал «белорусские» названия для мировых брендов

4
  • 8.09.2026, 13:29
  • 2,992
Блогер придумал «белорусские» названия для мировых брендов
иллюстративное фото

Что такое «Белптицепитхруст»?

Блогер pavel.litvinko придумал шуточные «белорусские» названия для мировых брендов.

«В Беларуси есть особая любовь к названиям в стиле «Белсоюзпечать», «Белмедтехника», «Белнефтехим», «Белгосстрах», - пишет он. - А как бы назывались мировые бренды, если бы их нейминг делали по этой системе?

Zara – «Белмодасбытпром», Instagram – «Белфотосоц», Telegram – «Белоперативсвязь», Apple – «Белпремэлектротехн», Netflix – «Белдосугвидеопоток», Dyson – «Белпрембытвоздухтехника», KFC – «Белптицепитхруст».

Комментаторы дополнили список блогера своими вариантами. Varka превратилась в «Белкофеотравхимторг», Spotify – в «Белзвукоинтернетпоток», Nike – в «Белспортобувьгалочка», Uber – в «Белчастныйизвозмобиль», а IKEA – в «Белмебельщитдсп».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар