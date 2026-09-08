Блогер придумал «белорусские» названия для мировых брендов

Блогер придумал «белорусские» названия для мировых брендов4
- 8.09.2026, 13:29
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Что такое «Белптицепитхруст»?
Блогер pavel.litvinko придумал шуточные «белорусские» названия для мировых брендов.
«В Беларуси есть особая любовь к названиям в стиле «Белсоюзпечать», «Белмедтехника», «Белнефтехим», «Белгосстрах», - пишет он. - А как бы назывались мировые бренды, если бы их нейминг делали по этой системе?
Zara – «Белмодасбытпром», Instagram – «Белфотосоц», Telegram – «Белоперативсвязь», Apple – «Белпремэлектротехн», Netflix – «Белдосугвидеопоток», Dyson – «Белпрембытвоздухтехника», KFC – «Белптицепитхруст».
Комментаторы дополнили список блогера своими вариантами. Varka превратилась в «Белкофеотравхимторг», Spotify – в «Белзвукоинтернетпоток», Nike – в «Белспортобувьгалочка», Uber – в «Белчастныйизвозмобиль», а IKEA – в «Белмебельщитдсп».