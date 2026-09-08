В Беларусь возвращается летняя погода
- 8.09.2026, 14:07
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Будет жарко.
В Беларуси на среду, 9 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильной жары. Днем на юго-западе страны температура воздуха поднимется до +30…+32 °C. Предупреждение распространили МЧС и Белгидромет.
Самая жаркая погода ожидается в Брестской области. В Бресте и регионе днем прогнозируют +27…+32 °C. В Гродненской области будет +25…+30 °C, в Минске и центральных районах — +24…+29 °C.
На востоке страны температура будет немного ниже. В Витебской и Могилевской областях ожидается +23…+28 °C, в Гомельской — +24…+29 °C.
МЧС предупреждает, что высокая температура повышает риск происшествий на воде и возникновения природных пожаров. Кроме того, жара может осложнить дорожную обстановку и повлиять на работу инфраструктуры.
Жителям рекомендуют по возможности избегать прямых солнечных лучей, особенно в период с 12:00 до 16:00, носить головные уборы и соблюдать питьевой режим.
Для отдыха на воде следует выбирать только оборудованные места для купания. Во время жары детей нельзя оставлять без присмотра.