Россиян лишат последних показов голливудского кино в кинотеатрах 6 8.09.2026, 14:13

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После заявлений из Кремля и Госдумы.

В России к новому году откажутся от теневого проката зарубежных фильмов, сообщил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. «Практика «предсеансового обслуживания» будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших двух-трех месяцев», — уточнил он. Причины такого прогноза Воронков не раскрыл, пишет The Moscow Times.

Речь идет о схеме, в рамках которой зрителю продают билет на короткометражку или документальный фильм с полученным в России прокатным удостоверением, а перед сеансом нелегально транслируют зарубежные новинки. Она получила распространение после ухода крупнейших голливудских студий — Disney, Warner Bros., Universal, Sony, Paramount — из-за войны в Украине.

Гендиректор сети Mori Cinema Алексей Шабарин подтвердил РБК, что слова Воронкова отражают реальную ситуацию и отказ от практики «предсеансового обслуживания» действительно планируется. «Это абсолютно достоверная информация. Он же не просто так сказал это. Обсуждается конфигурация», — отметил он.

В августе теневой прокат раскритиковали в Госдуме и Кремле. Советник президента России Елена Ямпольская призвала государство взять эту сферу под контроль из-за опасности показа россиянам «клеветнических» фильмов. «Невозможно четко отследить, что именно [в таком формате] демонстрируется», — поясняла она.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко попросила МВД проверить неофициальные показы зарубежных фильмов после выхода в России очередной части кинокомикса «Человек-паук», который только за первые выходные собрал около 900 млн рублей. Депутат сочла, что теневой прокат является уголовным преступлением, а именно незаконным предпринимательством, и потребовала от Минкультуры передавать информацию о подобных трансляциях силовикам.

Главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев предупредил, что прекращение теневого проката зарубежных блокбастеров приведет к уменьшению посещаемости кинотеатров. «Если каких-то феноменальных проектов российский рынок предложить не сможет, то нас ждет еще большее падение или потеря интереса со стороны зрителей, которые уйдут в онлайн», — сказал он.

По официальным данным, в 2025 году альтернативный прокат зарубежных фильмов принес российским кинотеатрам 2,8 млрд рублей — 5,59% всех кассовых сборов. Однако эксперты рынка оценивали реальный объем выручки такого формата в 5,6 млрд рублей с учетом, что порядка 50% «серых» показов не отражается в системе ЕАИС.

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