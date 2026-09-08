закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиян лишат последних показов голливудского кино в кинотеатрах

6
  • 8.09.2026, 14:13
  • 4,206
Россиян лишат последних показов голливудского кино в кинотеатрах

После заявлений из Кремля и Госдумы.

В России к новому году откажутся от теневого проката зарубежных фильмов, сообщил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. «Практика «предсеансового обслуживания» будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших двух-трех месяцев», — уточнил он. Причины такого прогноза Воронков не раскрыл, пишет The Moscow Times.

Речь идет о схеме, в рамках которой зрителю продают билет на короткометражку или документальный фильм с полученным в России прокатным удостоверением, а перед сеансом нелегально транслируют зарубежные новинки. Она получила распространение после ухода крупнейших голливудских студий — Disney, Warner Bros., Universal, Sony, Paramount — из-за войны в Украине.

Гендиректор сети Mori Cinema Алексей Шабарин подтвердил РБК, что слова Воронкова отражают реальную ситуацию и отказ от практики «предсеансового обслуживания» действительно планируется. «Это абсолютно достоверная информация. Он же не просто так сказал это. Обсуждается конфигурация», — отметил он.

В августе теневой прокат раскритиковали в Госдуме и Кремле. Советник президента России Елена Ямпольская призвала государство взять эту сферу под контроль из-за опасности показа россиянам «клеветнических» фильмов. «Невозможно четко отследить, что именно [в таком формате] демонстрируется», — поясняла она.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко попросила МВД проверить неофициальные показы зарубежных фильмов после выхода в России очередной части кинокомикса «Человек-паук», который только за первые выходные собрал около 900 млн рублей. Депутат сочла, что теневой прокат является уголовным преступлением, а именно незаконным предпринимательством, и потребовала от Минкультуры передавать информацию о подобных трансляциях силовикам.

Главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев предупредил, что прекращение теневого проката зарубежных блокбастеров приведет к уменьшению посещаемости кинотеатров. «Если каких-то феноменальных проектов российский рынок предложить не сможет, то нас ждет еще большее падение или потеря интереса со стороны зрителей, которые уйдут в онлайн», — сказал он.

По официальным данным, в 2025 году альтернативный прокат зарубежных фильмов принес российским кинотеатрам 2,8 млрд рублей — 5,59% всех кассовых сборов. Однако эксперты рынка оценивали реальный объем выручки такого формата в 5,6 млрд рублей с учетом, что порядка 50% «серых» показов не отражается в системе ЕАИС.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар