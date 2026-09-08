Иран столкнулся с сильнейшим за 40 лет экономическим кризисом 8.09.2026, 14:57

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Американская блокада дала результат.

Через полгода после начала войны с США Иран оказался в ситуации, когда он не может вывезти ни одного барреля на экспорт; нефть, которая пока еще продается с загруженных ранее танкеров, скоро иссякнет; доходы бюджета, на треть зависящего от нефтедолларов, стремительно падают; инфляция ускоряется, курс риала бьет новые антирекорды, а экономика все глубже погружается в кризис. По прогнозу МВФ, ВВП Ирана сократится в этом году на 5,4%. Это будет худший результат с 1980-х годов, когда после исламской революции аятоллы вели войну с Ираком, в которой обе страны атаковали сотни танкеров друг друга.

После возобновления блокады ВМС США в середине июля ни один иранский танкер не смог ее преодолеть, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов Kpler. Нефть в небольших объемах загружается на танкеры, но они остаются заблокированы в Персидском заливе.

Иран продолжает продавать нефть с судов, находящихся за пределами блокады. Но ее объем сократился с середины июля с 90 млн до 29 млн баррелей. При нынешних темпах продаж (около 1 млн баррелей в сутки) она может полностью закончиться уже через месяц, оценивает Kpler. А платежи за поставленные партии перестанут поступать к середине декабря.

Не справившись с Ираном на поле боя и за столом переговоров, Вашингтон сделал ставку на экономическую блокаду. Сработает ли она, пока не понятно. Чиновники из стран Персидского залива и аналитики предупреждают, что ужесточение санкций может, наоборот, спровоцировать усиление агрессии со стороны Ирана, пишет WSJ. Во вторник поддерживаемые Тегераном йеменские хуситы сообщили, что ударили дронами и баллистическими ракетами по объектам саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco, назвав это широкомасштабной операцией.

Хамад Хуссейн, экономист из Capital Economics, отмечает: «Теперь многое будет зависеть от того, на какие экономические трудности иранский режим готов пойти для достижения своих военных и геополитических целей».

Но стране становится все труднее противостоять экономическому давлению США, признали в разговоре с Reuters три высокопоставленных иранских источника. Хотя Иран давно живет под санкциями, сейчас он оказался в более уязвимом положении из-за потери доступа к иностранной валюте и импортным товарам. США расширили вторичные санкции, направленные против стран, ведущих бизнес с Ираном, запретили клиринг долларовых транзакций, необходимых как для продажи нефти, ‌так и для финансирования важного импорта товаров и сырья, перекрывают пути финансирования, которыми Тегеран давно пользуется за рубежом.

В результате обычные способы обхода санкций – контрабанда, торговля через подставные компании, вывоз нефти теневым флотом – стали слишком дороги, говорят источники Reuters.

Обычная торговля тоже сворачивается. Значительная ее часть осуществлялась через ОАЭ, но она практически прекратилась после того, как в августе Абу-Даби заявил об остановке финансовых и экономических операций с Ираном. Небольшие поставки пока продолжаются лишь через подставные компании, отмечает WSJ.

В стране нарастает гуманитарный кризис, пишет Euronews, так как блокада нанесла сокрушительный удар по логистике и поставкам. «С начала войны до Ирана добирается, пожалуй, лишь одно из десяти грузовых судов, выходящих из Китая», — сказал информагентству специалист по морским перевозкам Гису из Тегерана.

Ставки за морскую доставку подскочили с $3000 почти до $10 000 за контейнер, а наземная перевозка из Китая теперь обходится минимум в $16 000. Торговля в ненефтяном секторе сократилась почти на 40% по сравнению с довоенными показателями. Гису сокрушается: «Контейнеры, доставка которых раньше занимала 35 дней, теперь на месяцы застревают в Гонконге, Карачи или [дубайском порту] Джебель-Али. Порты ОАЭ больше не пускают иранские суда».

В результате годовая инфляция составляет 70%. Но еще хуже обстоят дела с едой: продовольственная инфляция достигла беспрецедентных в новейшей истории 128%.

Курс иранской валюты, падение которого спровоцировало в конце 2025 – начале 2026 годов массовые протестные выступления, жестоко подавленные властями, упал в начале сентября до нового минимума – 2,2 млн риалов/$. За год риал подешевел почти на 130%.

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