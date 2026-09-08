Один из крупнейших экспортеров нефти возобновляет поставки через Ормузский пролив 2 8.09.2026, 15:27

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В Bloomberg раскрыли подробности.

Кувейт вышел на показатели экспорта около 1 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, в частности путем перекачки с судна на судно за пределами Ормузского пролива, передает Bloomberg.

Государственная нефтяная компания Kuwait Petroleum Corp. использует для перевозки нефти как собственные танкеры, так и зафрахтованные суда по мере восстановления поставок «черного золота» через Ормузский пролив.

Хотя покупателям и приходится платить больше за поставки сырой нефти KPC за пределы Персидского залива, чтобы компенсировать транзитные риски, но объемы поставок восстановились почти до двух третей от 1,6 миллиона баррелей в день, которые страна экспортировала в среднем в прошлом году, поскольку все больше танкеров находят пути для прохождения через Ормуз.

Оценки ежедневных потоков через пролив у ведущих аналитиков отличаются. В Vitol Group их оценивают примерно в 10 миллионов баррелей, включая 9 миллионов баррелей сырой нефти, тогда как Macquarie Group Ltd. оценила объемы примерно в 7 миллионов баррелей сырой нефти и очищенного топлива в сутки. Это по-прежнему меньше половины от 20 миллионов баррелей в день, которые проходили по этому морскому пути до войны.

Поставки продолжаются, даже несмотря на то, что возобновление боевых действий между США и Ираном положило конец периоду относительного затишья, угрожая новыми перебоями в энергетических потоках через водный путь. Контроль над Ормузским проливом остается ключевым предметом споров. Иран заявил, что соглашение с Оманом об управлении судоходством через пролив неизбежно.

В связи с тем, что Вашингтон и Тегеран оказались в тупике, производители Персидского залива все активнее используют перекачку с судна на судно – так называемую «челночную торговлю». Экспортеры также рассматривают трубопроводы, полностью обходящие пролив. Кувейт изучает альтернативные маршруты для экспорта сырой нефти по трубопроводам через Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Кувейт также планирует увеличить объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы нарастить поставки топлива, поскольку рынки таких продуктов, как дизельное топливо, остаются напряженными.

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