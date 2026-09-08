Белоруска взяла семь золотых медалей на чемпионате Польши

Белоруска взяла семь золотых медалей на чемпионате Польши5
- 8.09.2026, 15:40
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Карина Козловская стала абсолютной победительницей соревнований.
Белоруска с польским паспортом Карина Козловская произвела фурор на чемпионате Польши по стрельбе из лука среди взрослых (Mistrzostwa Polski Seniorów 2026), сообщает DzikMedia.
Спортсменка, которая в 2020 году поддержала белорусский народ и после этого больше не смогла выступать на родине, завоевала семь золотых медалей из семи возможных.
Сейчас Козловская представляет клуб LKS Łucznik Żywiec. На соревнованиях в Белостоке она одержала абсолютную победу во всех дисциплинах.
Даже сложные погодные условия — проливной дождь и гроза — не помешали белоруске показать максимальный результат во всех видах программы.
«Это были сложные, но незабываемые соревнования», — отметила спортсменка.
Козловская также поблагодарила за поддержку родных, команду и партнеров InPost и MK Archery.