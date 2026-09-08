В Киеве открыли фотовыставку в честь Дня белорусской воинской славы 2 8.09.2026, 16:33

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Экспозиция рассказывает о боевом пути Полка Калиновского.

В Киеве в День белорусской воинской славы представители Полка имени Кастуся Калиновского открыли фотовыставку, посвященную боевому пути подразделения — от первых дней полномасштабного российского вторжения до сегодняшнего дня. В этот же день состоялось награждение бойцов Полка Калиновского.

За последние годы отмечание Оршанской битвы в Киево-Печерской лавре стало традицией, рассказал специально для сайта Charter97.org политолог, кандидат философских наук Максим Плешко.

В 2023 году в Лавре открыли мемориальную доску князю Константину Острожскому. В 2024 году состоялось масштабное памятное мероприятие, а в 2025-м в Успенском соборе представили восстановленные хоругви войска Острожского. Тогда прозвучал лозунг «Орша 1514. Плечом к плечу побеждаем».

По словам Максима Плешко, Орша является символом великого победного наследия Великого княжества Литовского и Руського — общего государства, частью которого были украинские земли. Победа под Оршей также стала примером совместной борьбы украинцев, белорусов, литовцев и поляков против московской экспансии.

Пять веков назад они стояли плечом к плечу, а сегодня снова вместе противостоят той же имперской угрозе.

В этом году из-за российских атак организаторы отказались от привычного масштабного мероприятия в Киево-Печерской лавре, однако традицию решили не прерывать. Ее продолжением стала фотовыставка Полка Калиновского.

Фото: Максим Плешко

На снимках представлен боевой путь белорусских добровольцев, которые сражаются против российской армии на стороне Украины.

Фото: Максим Плешко

Фото: Максим Плешко

Как отметил Максим Плешко, в этом есть особый символизм: память о победе 1514 года продолжается в фотографиях и судьбах людей, которые сегодня воюют за свободу Украины и Беларуси.

Фото: Максим Плешко

Фото: Максим Плешко

«1514 год показал: когда мы плечом к плечу, Москва может быть побеждена. Орша была. Орша есть. И наша общая победа будет», — подчеркнул политолог.

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