В Киеве открыли фотовыставку в честь Дня белорусской воинской славы

В Киеве открыли фотовыставку в честь Дня белорусской воинской славы2
- 8.09.2026, 16:33
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Экспозиция рассказывает о боевом пути Полка Калиновского.
В Киеве в День белорусской воинской славы представители Полка имени Кастуся Калиновского открыли фотовыставку, посвященную боевому пути подразделения — от первых дней полномасштабного российского вторжения до сегодняшнего дня. В этот же день состоялось награждение бойцов Полка Калиновского.
За последние годы отмечание Оршанской битвы в Киево-Печерской лавре стало традицией, рассказал специально для сайта Charter97.org политолог, кандидат философских наук Максим Плешко.
В 2023 году в Лавре открыли мемориальную доску князю Константину Острожскому. В 2024 году состоялось масштабное памятное мероприятие, а в 2025-м в Успенском соборе представили восстановленные хоругви войска Острожского. Тогда прозвучал лозунг «Орша 1514. Плечом к плечу побеждаем».
По словам Максима Плешко, Орша является символом великого победного наследия Великого княжества Литовского и Руського — общего государства, частью которого были украинские земли. Победа под Оршей также стала примером совместной борьбы украинцев, белорусов, литовцев и поляков против московской экспансии.
Пять веков назад они стояли плечом к плечу, а сегодня снова вместе противостоят той же имперской угрозе.
В этом году из-за российских атак организаторы отказались от привычного масштабного мероприятия в Киево-Печерской лавре, однако традицию решили не прерывать. Ее продолжением стала фотовыставка Полка Калиновского.
На снимках представлен боевой путь белорусских добровольцев, которые сражаются против российской армии на стороне Украины.
Как отметил Максим Плешко, в этом есть особый символизм: память о победе 1514 года продолжается в фотографиях и судьбах людей, которые сегодня воюют за свободу Украины и Беларуси.
«1514 год показал: когда мы плечом к плечу, Москва может быть побеждена. Орша была. Орша есть. И наша общая победа будет», — подчеркнул политолог.