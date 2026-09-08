закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия внезапно отменила испытание ракеты «Авангард»

1
  • 8.09.2026, 16:26
  • 2,878
Россия внезапно отменила испытание ракеты «Авангард»

Возможный запуск был отменен по неизвестной причине.

Россия, вероятно, готовилась к испытанию гиперзвукового комплекса «Авангард», однако запуск был отменен. Испытание должно было стать первым с 2018 года.

Об этом во вторник, 8 сентября, пишет издание The Insider, опираясь на выводы эксперта по российским стратегическим ядерным силам Павла Подвига.

Как сообщается, Подвиг, проанализировав, в частности, выпущенные перед предполагаемым запуском авиационные предупреждения и сообщения местных властей, пришел к выводу, что подготовка велась перед испытанием именно «Авангарда», а не другой российской межконтинентальной ракеты — «Сармат».

Испытание планировалось провести с 3 по 5 сентября. Межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» должны были запустить из района Домбаровского/Ясного в Оренбургской области РФ в направлении полигона Кура на Камчатке, считает эксперт.

Возможный запуск был отменен по неизвестной причине, однако признаков аварии во время запуска нет.

Публично о подготовке или отмене испытания российские власти не рассказывали.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар