Россия внезапно отменила испытание ракеты «Авангард»1
- 8.09.2026, 16:26
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Возможный запуск был отменен по неизвестной причине.
Россия, вероятно, готовилась к испытанию гиперзвукового комплекса «Авангард», однако запуск был отменен. Испытание должно было стать первым с 2018 года.
Об этом во вторник, 8 сентября, пишет издание The Insider, опираясь на выводы эксперта по российским стратегическим ядерным силам Павла Подвига.
Как сообщается, Подвиг, проанализировав, в частности, выпущенные перед предполагаемым запуском авиационные предупреждения и сообщения местных властей, пришел к выводу, что подготовка велась перед испытанием именно «Авангарда», а не другой российской межконтинентальной ракеты — «Сармат».
Испытание планировалось провести с 3 по 5 сентября. Межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» должны были запустить из района Домбаровского/Ясного в Оренбургской области РФ в направлении полигона Кура на Камчатке, считает эксперт.
Возможный запуск был отменен по неизвестной причине, однако признаков аварии во время запуска нет.
Публично о подготовке или отмене испытания российские власти не рассказывали.