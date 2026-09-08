В Беларуси вводят нормативы для белорусских товаров 12 8.09.2026, 16:16

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Фото: belmarket.by

Импортная продукция может практически исчезнуть из магазинов.

В Беларуси власти решили еще сильнее ограничить присутствие импортных товаров на полках магазинов, пишет BelRetai. С 10 сентября вступает в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли №48, которое устанавливает новые требования к обязательному ассортименту.

Теперь необходимое количество разновидностей товаров магазины должны обеспечивать за счет продукции белорусского производства. Иностранные товары, в том числе произведенные в странах ЕАЭС, больше не смогут использоваться для выполнения обязательного ассортиментного перечня, за исключением отдельных категорий.

Таким образом, импорт фактически вытесняют из той части ассортимента, наличие которой государство гарантированно требует от магазинов. Исключение предусмотрено для товаров так называемого критического импорта, которые в Беларуси не производятся либо выпускаются в недостаточном количестве. В таких случаях необходимый ассортимент разрешат обеспечить иностранной продукцией.

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская заявила, что при составлении перечней власти учитывали возможности белорусских предприятий обеспечить необходимое количество разновидностей продукции. В МАРТ при этом утверждают, что серьезных изменений для торговых сетей не произойдет, поскольку и сейчас значительная часть обязательного ассортимента формируется за счет белорусских товаров. За первое выявленное нарушение новых требований штрафовать магазины обещают не сразу.

Усиление административного давления на торговлю связано с тем, что власти не выполняют собственные планы по увеличению доли белорусской продукции. По итогам первого полугодия 2026 года доля товаров отечественного производства в торговле составила 54,6%. Между тем власти требуют довести ее по итогам года до 58%.

Согласно Доктрине национальной продовольственной безопасности, так называемый оптимистичный уровень должен составлять уже 80–85% собственного производства. Вместо конкуренции белорусских производителей с импортом власти фактически решили административным путем гарантировать отечественным предприятиям место на магазинных полках.

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