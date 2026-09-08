Китай и Индия заговорили о мире Сергей Таран

8.09.2026, 16:12

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Обе страны располагают собственными инструментами влияния на Россию.

Еще рано говорить о полноценном вовлечении Китая и Индии в переговоры о прекращении войны, но то, что обе страны почти синхронно заявили о необходимости прекращения российско-украинской войны, показывает, что, по крайней мере, для дипломатии двух стран с миллиардным населением украинский вопрос становится одним из приоритетных.

Причина этого в том, что война против Украины стала ключевым событием мировой политики после окончания холодной войны и поэтому влияет на все без исключения экономические и связанные с безопасностью процессы в мире. Следовательно, и Индия, и Китай вынуждены, по крайней мере, комментировать войну, которая по-разному, но непосредственно влияет и на их экономику.

Еще одна причина – это растущие политические амбиции Китая и Индии, которые стремятся проводить свою, отличную от Запада, линию в мировой политике. Для них незавершенная война в Украине стала доказательством неспособности Запада, а особенно США, достичь глобальной стабильности.

В свою очередь, Китай и Индия располагают собственными инструментами влияния на Россию – это закупка российской нефти. А в случае с Китаем – товары двойного назначения, без которых Россия не сможет вести войну. Но чтобы применить эти инструменты, Си хочет, чтобы Трамп по-настоящему попросил его об этом, признав в ответ Китай в качестве мировой державы, равной США.

Но именно в этом и заключается причина, по которой Трамп до сих пор этого не сделал. Он по-прежнему верит в свои исключительные дипломатические способности, а заявления Индии и Китая напоминают миру, что эти способности вовсе не исключительны.

Но если все пойдет по сценарию, который наблюдался до сих пор, Пекин и Нью-Дели будут вести переговоры с Западом о более широком вовлечении их в процесс завершения российско-украинской войны. И это будет хорошей новостью.

Ключевые события, которые покажут, как быстро это может произойти, – это выборы в Конгресс и визит Си в США, который состоится уже в сентябре.

Сергей Таран, «Фейсбук»

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