Кыргызстан вслед за Казахстаном ужесточил правила пребывания для россиян 2 8.09.2026, 16:46

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Бишкек реагирует на слухи о мобилизации в РФ.

Власти Кыргызстана введут автоматический учет сроков пребывания иностранцев и будут использовать его для контроля за соблюдением миграционных правил, пишет 24.kg.

Тем, кто задержался в стране дольше допустимого, запретят следующий въезд. Постановление подписал глава правительства Адылбек Касымалиев. Инициатива будет реализована с помощью Единой системы учета внешней миграции. Она фиксирует пересечения госграницы, регистрацию иностранцев, а также выдачу виз, разрешений на трудовую деятельность и видов на жительство.

Нарушившим сроки пребывания в республике будут отказывать в повторном въезде на период, в течение которого им было разрешено находиться в стране без визы. Для россиян это 90 дней на каждые 180.

Ранее правила въезда для иностранцев, как пишет The Moscow Times, ужесточил Казахстан. С 25 августа там тестируется система платных электронных разрешений для граждан стран, которым не требуется виза, включая россиян. С 1 ноября требование станет обязательным для прибывающих самолетом, с 30-го разрешение нужно будет предъявлять на автомобильных пунктах пропуска, а с 15 декабря — на железнодорожных и морских.

Миграционные ограничения в странах Центральной Азии вводятся на фоне слухов о подготовке новой мобилизации в России. По данным западных разведок, Кремль может объявить ее после сентябрьских выборов в Госдуму.

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