В Пинске построили необычный корабль

В Пинске построили необычный корабль21
- 8.09.2026, 17:29
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Тримаран «Верас» уже проходит испытания на воде.
Тримаран «Верас» выпустили на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе, над созданием судна работали несколько месяцев, сейчас оно проходит испытания на воде, сообщили в эфире телеканала «Пинск».
Вместимость тримарана – 12 пассажиров и капитан. Максимальная скорость – до пяти-семи узлов, это от 9,26 до 12,96 км/ч.
Корабль оснащен рулевой колонкой, мотором на 40 лошадиных сил и сиденьями. Судно планируют дооборудовать спасательными кругами, столом для пассажиров, защитой от солнца и дождя, стереосистемой, холодильником и корабельной рындой.
Тримаран регистрируют как судно внутреннего водного транспорта. На нем можно будет перевозить пассажиров и заниматься коммерческой деятельностью.
Корабль назвали «Верас» в честь сотрудницы завода Веры Серафимовны, которая стояла у истоков проекта пинского тримарана.