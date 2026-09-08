В Пинске построили необычный корабль 21 8.09.2026, 17:29

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Фото: Брестский облисполком

Тримаран «Верас» уже проходит испытания на воде.

Тримаран «Верас» выпустили на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе, над созданием судна работали несколько месяцев, сейчас оно проходит испытания на воде, сообщили в эфире телеканала «Пинск».

Вместимость тримарана – 12 пассажиров и капитан. Максимальная скорость – до пяти-семи узлов, это от 9,26 до 12,96 км/ч.

Корабль оснащен рулевой колонкой, мотором на 40 лошадиных сил и сиденьями. Судно планируют дооборудовать спасательными кругами, столом для пассажиров, защитой от солнца и дождя, стереосистемой, холодильником и корабельной рындой.

Фото: Брестский облисполком

Тримаран регистрируют как судно внутреннего водного транспорта. На нем можно будет перевозить пассажиров и заниматься коммерческой деятельностью.

Корабль назвали «Верас» в честь сотрудницы завода Веры Серафимовны, которая стояла у истоков проекта пинского тримарана.

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