закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Пинске построили необычный корабль

21
  • 8.09.2026, 17:29
  • 8,562
В Пинске построили необычный корабль
Фото: Брестский облисполком

Тримаран «Верас» уже проходит испытания на воде.

Тримаран «Верас» выпустили на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе, над созданием судна работали несколько месяцев, сейчас оно проходит испытания на воде, сообщили в эфире телеканала «Пинск».

Вместимость тримарана – 12 пассажиров и капитан. Максимальная скорость – до пяти-семи узлов, это от 9,26 до 12,96 км/ч.

Корабль оснащен рулевой колонкой, мотором на 40 лошадиных сил и сиденьями. Судно планируют дооборудовать спасательными кругами, столом для пассажиров, защитой от солнца и дождя, стереосистемой, холодильником и корабельной рындой.

Фото: Брестский облисполком

Тримаран регистрируют как судно внутреннего водного транспорта. На нем можно будет перевозить пассажиров и заниматься коммерческой деятельностью.

Корабль назвали «Верас» в честь сотрудницы завода Веры Серафимовны, которая стояла у истоков проекта пинского тримарана.

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар