Раймонд Паулс и Алла Пугачева встретились семьями

Раймонд Паулс и Алла Пугачева встретились семьями6
- 8.09.2026, 17:55
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90‑летний композитор сел за пианино, а певица начала петь.
Осудившая войну российская певица Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях фото и видео, на которых вся ее семья гостит у семьи Раймонда Паулса в Риге.
В гости к Паулсу Пугачева приехала с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. На фото также показана семья маэстро. Все сидят за большим столом.
Судя по всему, такие встречи стали традицией для двух семей.
«Ежегодная традиционная семейная встреча с Маэстро Раймондом Паулсом. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться в следующем году «без потерь». Так тому и быть!» — написала певица.
В какой-то момент Раймонд Паулс сел за пианино и сыграл для гостей. В том числе знаменитую «Песню на бис». Пугачева стояла рядом и тихо подпевала.