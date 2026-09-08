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Раймонд Паулс и Алла Пугачева встретились семьями

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  • 8.09.2026, 17:55
  • 11,212
Раймонд Паулс и Алла Пугачева встретились семьями
Фото: Instagram/alla_orfey/

90‑летний композитор сел за пианино, а певица начала петь.

Осудившая войну российская певица Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях фото и видео, на которых вся ее семья гостит у семьи Раймонда Паулса в Риге.

В гости к Паулсу Пугачева приехала с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. На фото также показана семья маэстро. Все сидят за большим столом.

Судя по всему, такие встречи стали традицией для двух семей.

«Ежегодная традиционная семейная встреча с Маэстро Раймондом Паулсом. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться в следующем году «без потерь». Так тому и быть!» — написала певица.

В какой-то момент Раймонд Паулс сел за пианино и сыграл для гостей. В том числе знаменитую «Песню на бис». Пугачева стояла рядом и тихо подпевала.

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