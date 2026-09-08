Трамп рассказал Путину о колоссальных выгодах при завершении войны в Украине 9 8.09.2026, 18:06

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ФОТО: REUTERS

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с диктатором России Владимиром Путиным говорил о возможностях масштабного экономического сотрудничества между РФ и Соединенными Штатами при завершении войны в Украине. Об этом сообщил помощник российского диктатораЮрий Ушаков.

«Дональд Трамп отчетливо проводил мысль желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств», — сообщил Юрий Ушаков (цитата по ТАСС).

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