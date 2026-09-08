Месси вошел в список номинантов на «Золотой мяч» 1 8.09.2026, 18:09

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ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

ФОТО: GETTY IMAGES

Юбилейная 70-я церемония вручения награды пройдет в октябре.

Журнал France Football включил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в список номинантов на «Золотой мяч».

В этом году Месси в составе сборной Аргентины дошел до финала чемпионата мира 2026 года, где команда проиграла Испании в дополнительное время (0:1). Месси с восемью голами занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступив лишь французу Килиану Мбаппе (10). 31 августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

Также в прошедшем сезоне он вместе с «Интер Майами» выиграл Главную футбольную лигу (MLS).

В активе Месси рекордные восемь «Золотых мячей», он трижды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА, шесть раз выигрывал «Золотую бутсу» лучшего бомбардира европейских чемпионатов, дважды получал «Золотой мяч» чемпионата мира.

Все номинанты на «Золотой мяч»:

Джуд Беллингем («Реал Мадрид»);

Пау Кубарси («Барселона»);

Марк Кукурелья («Реал Мадрид»);

Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»);

Луис Диаз (мюнхенская «Бавария»);

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

Габриэл («Арсенал»);

Гарри Кейн (мюнхенская «Бавария»);

Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»);

Ламин Ямаль («Барселона»);

Хвича Кварацхелия («Пари Сен-Жермен»);

Маркиньос («Пари Сен-Жермен);

Садио Мане («Ан-Наср»);

Лаутаро Мартинес («Интер Милан»);

Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»);

Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»);

Лионель Месси («Интер Майами»);

Майкл Олисе (мюнхенская «Бавария»);

Жоао Невеш («Пари Сен-Жермен»);

Вильян Пачо («Пари Сен-Жермен»);

Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»);

Деклан Райс («Арсенал»);

Родри («Манчестер Сити» / «Барселона»);

Фабиан Руис («Пари Сен-Жермен»);

Ферран Торрес («Барселона» / «Пари Сен-Жермен»);

Вильям Салиба («Арсенал»);

Дайо Упамекано (мюнхенская «Бавария»);

Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»);

Витинья («Пари Сен-Жермен»).

Юбилейная 70-я церемония вручения «Золотого мяча» — 2026 пройдет 26 октября. Она была перенесена из Парижа и впервые пройдет в Лондоне — в честь первого обладателя награды, учрежденной в 1956 году журналом France Football, англичанина Стэнли Мэттьюза.

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