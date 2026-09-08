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Спеназовец ГРУ РФ отказался идти в «мясной штурм» и сдался ВСУ

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  • 8.09.2026, 17:32
  • 7,832
Спеназовец ГРУ РФ отказался идти в «мясной штурм» и сдался ВСУ
Иллюстрационное фото
Фото: Роман Божко

Элита российских войск стала расходным материалом.

Российский военнослужащий из подразделения спецназначения Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее известного как ГРУ) добровольно сложил оружие и сдался в плен Украине. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными со ссылкой на проект «Хочу жить».

Военнослужащий спецподразделения ГРУ принял решение сдаться в плен после того, как его группу отправили на штурм одного из украинских населенных пунктов, где потери составили 70% убитыми. Увидев, как «элиту» армии РФ отправляют в самоубийственные штурмы, он пришел к выводу, что с него хватит.

По его словам, командование фактически отправляет даже спецназовцев в атаки как «одноразовую» пехоту:

«Когда я увидел населенный пункт, за который столько людей легло, я понял, что это было нецелесообразно и вообще бессмысленно. Больше походит на какой-то скрытый геноцид мужского населения».

Военнослужащий также заявил, что не хотел оставаться частью армии, которая лишает людей домов. Перед ним оставались три варианта: самовольное оставление части, гибель или плен. В сети TikTok он нашел чат-бот проекта «Хочу жить» и связался с его представителями.

Сейчас бывший спецназовец ГРУ находится в безопасности в статусе военнопленного под защитой Женевских конвенций. В проекте «Хочу жить» призвали других российских военнослужащих, осознавших происходящее, воспользоваться возможностью сдаться в плен.

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