Украинский летчик рассказал, почему столкнулись два российских самолета 2 8.09.2026, 17:36

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иллюстративное фото

У российской авиации начались серьезные проблемы.

За последние дни Россия понесла сразу несколько потерь в боевой авиации. В Курской области столкнулись два истребителя Су-35С. На авиабазе в Таганроге украинские дроны уничтожили вертолет Ми-8 и повредили Ми-35. Накануне операторы ГУР также поразили российский самолет, предположительно Су-24, в оккупированном Крыму.

Что могло произойти с двумя Су-35С в Курской области? Почему российские истребители столкнулись в воздухе?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Скорее всего, это был полет в составе пары. Пилоты отрабатывали групповую слетанность, и кто-то из россиян допустил то, что называется ошибкой в технике пилотирования. Я так думаю, потому что это самая распространенная причина. Когда два однотипных самолета сталкиваются в воздухе, чаще всего это происходит именно во время полета в паре.

Дело в том, что это очень сложный полет. Интервал и дистанция между самолетами очень небольшие. Особенно, если отрабатываются сложные виды группового полета, допустим воздушные бои. При выполнении некоторых элементов полета визуальный контакт может теряться, а потом восстанавливаться. Например, самолеты зашли в облачность, ведомый потерял ведущего и стал искать его без доклада.

Такие моменты в конце концов и приводят к удару одного самолета о другой. Очень часто погибает летчик ведущего самолета. Ведомый следит за ведущим, а ведущий ведомого визуально не контролирует. В итоге ведомый может ударить ведущего. В таких случаях можно потерять оба самолета, а летчики могут погибнуть. Я думаю, что сейчас мы наблюдаем именно такой случай.

— Что могло привести к такой ошибке: недостаток опыта у летчиков или усталость?

— Понятно, что от опыта многое зависит. Это сто процентов. Но в основном причина все-таки заключается в сложности самого группового полета. Он сам по себе очень сложный.

Рядом находятся два самолета, которые летят на околозвуковых скоростях. Вот представьте себе. Допустим, стандартные интервал и дистанция составляют 50 на 70: 70 метров — дистанция, а 50 метров — интервал. Но этот интервал может уменьшаться, особенно при прохождении облаков. При плохой видимости его специально сокращают. Самолеты подходят близко друг к другу, пилоты не справляются с техникой пилотирования, и происходит удар одного самолета о другой. Групповая слетанность — это самый сложный вид полета. Поэтому такие полеты являются одними из самых аварийных. Это касается боевых, учебно-тренировочных, тренировочных и контрольных полетов.

Поэтому я думаю, что основная причина именно в этом: ошибка в технике пилотирования при выполнении группового полета. Так это правильно называется.

Но пока произошедшее остается загадкой. Это только моя аналитическая оценка, скажем так. Реальной причины пока никто не знает.

— За последнее время Украина уничтожила или повредила сразу несколько российских самолетов и вертолетов. С чем связаны такие успехи ВСУ в поражении важных целей на российских аэродромах?

— В первую очередь Силы обороны Украины выполняют задачу по завоеванию превосходства в воздухе. Для этого, естественно, необходимо уничтожать российские средства радиолокации, то есть локаторы радиотехнических войск. Они в основном расположены на аэродромах.

Аэродромы — это основное место размещения зенитных ракетных комплексов и обзорных локаторов радиотехнических войск Российской Федерации. Естественно, отработка аэродрома для уничтожения радиотехнического оборудования дает возможность зацепить и российскую авиационную технику, которая там находится. Наши силы не обязательно специально охотятся именно за ней. Это может быть следствием выполнения основной задачи по уничтожению аэродромной инфраструктуры.

На аэродромах находится, допустим, армейская авиация. Она использует практически все эти объекты как тактические аэродромы подскока. Армейская авиация — это в первую очередь вертолеты. Есть там и самолеты, которые иногда десятками лет вообще не поднимаются в воздух. Особенно старые советские машины типа Су-24.

Почему? Потому что они могут годами стоять на аэродромах в так называемом режиме «Аврора», то есть использоваться как доноры запчастей. Бывает и такое. Эти самолеты даже никто не прикрывает, поэтому они и попадают под удар.

Основные типы российской тактической авиации на аэродромах в зоне досягаемости попадаются, мягко говоря, нечасто. Когда вы в последний раз слышали, чтобы на таком аэродроме уничтожили Су-30, Су-34 или Су-35? Это основные типы российских боевых самолетов.

Их все-таки отвели за пределы дальности работы наших оперативных дронов, то есть за пределы 300-километровой зоны. Там уже находятся основные аэродромы российской тактической авиации. Добраться до них в оперативном режиме у нас пока мало возможностей. Под оперативным режимом я имею в виду прямое управление, когда оператор дрона может непосредственно на аэродроме выбрать конкретную цель. Таких возможностей у нас пока нет, но они появятся. География ударов однозначно будет расширяться, и это уже приносит определенную пользу. Мы это прекрасно видим. Пользу в том смысле, что для нас открываются новые возможности.

Особенно важны некоторые наши технологические прорывы. Именно они дают уверенность в том, что со временем мы сможем зайти еще дальше и начнем уничтожать на аэродромах основные типы российских самолетов, прежде всего Су-34 и Су-35. Пока россияне сами хорошо справляются с этой задачей и уничтожают собственные самолеты во время групповых полетов.

— Вы сказали, что основные самолеты российской тактической авиации отведены за пределы 300-километровой зоны. Как необходимость вылетать с более удаленных аэродромов влияет на состояние российской авиации и ее способность выполнять боевые задачи?

— Дело в том, что сама боевая задача из-за удаленности аэродромов не меняется. Есть, допустим, задача сбрасывать по 200 КАБов ежесуточно. Для выполнения этой задачи россияне выделяют необходимое количество сил и средств: самолето-часов, бортов и летчиков, которые будут задействованы.

После того как мы своими дронами отогнали российскую авиацию за пределы 300-километровой зоны, ситуация изменилась. Хотя сначала российскую авиацию начали отгонять ракеты ATACMS. Когда ATACMS дальностью до 300 километров начали бить по российским аэродромам, россияне увели свои самолеты дальше чем на 300 километров. Это ровно в два раза увеличило количество средств, которые приходится задействовать российской авиации. Им приходится использовать в два раза больше самолетов и летного состава. Соответственно, в два раза увеличивается расход авиационного ресурса самолетов.

У самолетов ресурс не бесконечный. Допустим, условный ресурс самолета составляет десять тысяч часов налета. После исчерпания этого ресурса самолет разбирают, и он остается на аэродроме. Получается примерно как с тем Су-24, который «отминусовали». Он может стоять там десятки лет, пока кто-нибудь не снимет с него какую-нибудь запчасть для другого самолета.

Поэтому такой подход для нас тоже положительный. Россиянам требуется в два раза больше самолетов, летчиков, авиационного ресурса и топлива, чтобы выполнить ту же самую задачу.

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