Дроны поразили вертолеты Ми-35 и Ми-8 на авиабазе в Таганроге 1 8.09.2026, 7:51

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иллюстративное фото: Wikipedia

Появились спутниковые снимки.

Украинские беспилотники нанесли удар по российскому военному аэродрому «Таганрог-Центральный» в Таганроге. Появилась информация о том, какие повреждения в результате этого обстрела получили расположенные здесь вертолеты российской армии.

Под прицелом дронов на авиабазе в Ростовской области РФ оказались как минимум два военных вертолета России — Ми-8 и Ми-35. Об этом вечером 7 сентября сообщило издание «Милитарный» со ссылкой на данные OSINT-канала Absolutely Reliable.

По данным аналитиков, атака дронов на аэродром произошла 7 сентября. Сам аэродром расположен всего примерно в 40 километрах от границы с Украиной.

Спутниковый снимок демонстрирует масштабы повреждений после «прилетов». OSINT-анализ показал, что беспилотникам удалось поразить как минимум два российских вертолета, в результате чего один из них был уничтожен, а другой — поврежден.

«В ночь на 7 сентября 2026 года был уничтожен один вертолет Ми-8, поврежден один Ми-35 (Ми-24 в экспортной модификации)», — сообщил OSINT-канал Absolutely Reliable.

Что известно о подвергшейся атаке авиабазе и поврежденных вертолетах россиян

Известно, что авиабаза «Таганрог-Центральный» активно используется российской армией. Здесь также действует 325-й авиаремонтный завод, занимающийся ремонтом транспортных самолетов и агрегатов для Ил-76.

На аэродроме также базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк ВС РФ.

Вертолет Ми-8 — многоцелевой среднетяжелый вертолет, разработанный в советское время, который считается самым массовым в мире по объемам производства. Вертолет активно используется как в гражданской сфере — для перевозки пассажиров и грузов, поисково-спасательных операций, — так и в военных целях. В армии его применяют для транспортировки десанта, обеспечения огневой поддержки, эвакуации раненых бойцов и т. д.

Что касается Ми-35, то это российский глубоко модернизированный многоцелевой транспортно-боевой вертолет, версия советского ударного Ми-24. Он применяется, в частности, для уничтожения бронетанковой техники противника, огневой поддержки сухопутных войск, десантирования военнослужащих, эвакуации раненых бойцов и т. д.

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