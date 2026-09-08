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Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией

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  • 8.09.2026, 4:43
  • 4,336
Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией

Строительство пограничного заграждения длилось более 2,5 лет.

Финляндия завершила строительство пограничного заграждения общей протяженностью 200 км. Проект обошелся в 356 млн евро, а дальнейшее обслуживание оценивается в 1,5 млн евро в год, сообщает Yle.

По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, есть вероятность, что впоследствии заградительный забор будет дополнительно расширен.

«По моему мнению, это хорошо, если в какой-то момент будет оценено, нужно ли нам больше таких заграждений. Однако, в чем мы особенно нуждаемся – это финансирование от ЕС для восточных стран-членов, чтобы такие проекты могли финансироваться», – отметила Рантанен.

Заграждение состоит из металлического сетчатого забора, дороги для патрулирования, расчищенной от леса полосы и системы технического наблюдения. Оно охватывает отдельные участки границы протяженностью более 1300 км.

Металлический сетчатый забор с колючей проволокой проходит через леса, поля, скалистую и болотистую местность от побережья Финского залива до Лапландии. Вдоль него вырубили деревья, проложили дорогу и установили систему наблюдения, а на сложных участках понадобились мостовые конструкции и понтоны.

По словам командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Яакко Олли, новое заграждение является не только физическим препятствием для пересечения границы, но и ключевой частью системы пограничного контроля и, например, борьбы с беспилотниками.

Строительство коснулось земли примерно тысячи собственников, которым государство выплатило около 3 млн евро компенсаций.

Финляндия начала строительство забора в ответ на наплыв мигрантов, который, по мнению Хельсинки, был намеренно организован Москвой. В 2023 году около 1300 мигрантов из третьих стран, таких как Сирия и Сомали, прибыли через Россию на финскую границу, чтобы попросить убежища, и Финляндия закрыла на неопределенный срок все восемь пунктов пропуска из РФ, чтобы положить конец этому явлению.

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