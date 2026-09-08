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В России началось падение зарплат

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  • 8.09.2026, 7:03
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В России началось падение зарплат

Война все сильнее вытягивает деньги из гражданской экономики.

Подконтрольный Кремлю госорган статистики Росстат сообщил о падении средней номинальной зарплаты уже в 15 российских регионах, а в Якутии власти отложили повышение зарплат бюджетникам из-за «непредвиденных расходов» на выплаты контрактникам. Война все заметнее вытягивает деньги из гражданской жизни россиян, пишет «Агентство», анализируя поток новых данных.

Особенно заметным выглядит пример Чечни: там средняя зарплата упала примерно на 10%, хотя в прошлом году за аналогичный период показывала рост. Также снижение зафиксировали в Тыве, на Камчатке, в Якутии, Ингушетии, ЯНАО, Коми, Мурманской области, Чукотке, Краснодарском крае, Еврейской автономной области, Магаданской области, Башкирии, Татарстане и Ненецком автономном округе.

При этом официальная статистика, вероятно, показывает только часть проблемы, отмечают экономисты. Росстат — государственная структура, которая фабрикует экономическую статистику по заказу Кремля. Российские власти давно используют статистику как политический инструмент: меняют методики, сглаживают неприятные показатели и подают данные так, чтобы не показывать полный масштаб ухудшения, поэтому реальное положение дел для людей может быть хуже, чем видно из опубликованных цифр.

Отдельная история — Якутия. Там индексацию зарплат сотрудникам бюджетных учреждений перенесли на два месяца: с 1 июля на 1 сентября. В ответе местного правительства депутату Нюргуяне Заморщиковой говорится, что задержка связана с «непредвиденными расходами» на выплаты гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ, то есть деньги, которые должны были пойти на повышение зарплат бюджетникам, фактически пришлось сдвинуть из-за военных выплат. Это прямой пример того, как война начинает конкурировать с обычными социальными обязательствами государства.

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