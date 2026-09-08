Дроны атаковали старейший НПЗ России 15 8.09.2026, 10:32

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В Саратове бурлит пожар.

Дроны ночью на 8 сентября атаковали Саратовский НПЗ в России. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре, губернатор региона подтвердил поражение целей.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Жители Саратова и области сообщали о взрывах и пожаре ночью. Губернатор региона Роман Бусаргин в 3:30 предупредил об угрозе беспилотников, а через час подтвердил, что атака повлекла за собой повреждение гражданской инфраструктуры и пострадавших.

По анализу фотографий ASTRA, целью дронов стал именно Саратовский НПЗ - предприятие, входящее в структуру «Роснефти» с марта 2013 года.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших подобных предприятий России, основанное еще в 1934 году. По состоянию на 2023 год, объем переработки нефти на заводе составил 4,8 миллиона тонн.

Это уже не первая атака на это предприятие.

Саратовский НПЗ уже неоднократно становился целью украинских дронов. В августе завод вторично останавливал работу из-за атаки беспилотников - тогда переработка нефти в России упала до самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

А еще в июле дроны останавливали работу завода после результативной атаки 8 июля - той же ночью Силы обороны поразили еще один НПЗ, шесть танкеров, аэродром «БорисоГлебск» и автомобильные мосты противника.

Еще раньше, в ночь на 31 мая, подразделения ВСУ также поражали Саратовский НПЗ - завод тогда масштабно пылал.

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