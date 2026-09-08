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В США вывели на испытания загадочный Ravn X

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  • 8.09.2026, 5:57
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В США вывели на испытания загадочный Ravn X
Фото: www.twz.com

Гигантский беспилотник предназначен для запуска спутников.

Американская аэрокосмическая компания Aevum неожиданно выкатила беспилотный самолет-носитель Ravn X в аэропорту Лонг-Бич для проведения первых наземных испытаний.

Фотографии «загадочной» машины озадачили наблюдателей, которые далеко не сразу поняли, о чем именно идет речь. Некоторые сначала подумали, что видят тактический малозаметный ударный самолет F-117 Nighthawk, пишет TWZ.

Фото: www.twz.com
Фото: www.twz.com

Дело в том, что это первое публичное появление нового аппарата после многих лет молчания, из-за чего эксперты даже начали сомневаться в продолжении разработки Ravn X.

Компания Aevum представила макет самолета Ravn X (хотя утверждалось, что это настоящий прототип) в 2020 году, однако никаких дальнейших работ до последнего времени не проводилось.

Между тем, перед нами очень амбициозный проект. При длине 24,4 метра и размахе крыльев 18,3 метра это крупный автономный летательный аппарат, оснащённый, как утверждается, двумя двигателями, которые позволяют совершать высокоскоростные дозвуковые полёты на высоте до 18,3 км.

Самолёт является первой ступенью системы. В воздухе запускается ракетная вторая ступень, предназначенная для вывода лёгких спутников на низкую околоземную орбиту. Это позволяет обеспечить очень быстрый запуск. Её можно подготовить значительно быстрее, чем в случае использования традиционных ракет-носителей, таких как Falcon 9.

Aevum обращает внимание на ключевую особенность своей системы, которая отличает её от других технологий воздушного старта, в частности Pegasus от Northrop Grumman и LauncherOne от Virgin Orbit. В отличие от них, Ravn X не просто сбрасывает ракету, а сначала разгоняет её, после чего осуществляется запуск.

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