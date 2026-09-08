закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вядомаму беларускаму пісьменніку Беласточчыны Сакрату Яновічу споўнілася б 90 гадоў

2
  • 8.09.2026, 8:20
Вядомаму беларускаму пісьменніку Беласточчыны Сакрату Яновічу споўнілася б 90 гадоў
Фота: Беларуская служба Польскага радыё/Зміцер Косцін

Важнай часткай яго спадчыны былі не толькі кнігі, але і сустрэчы ды размовы пра Беларусь, культуру і памежжа.

4 верасня аднаму з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў Беласточчыны Сакрату Яновічу споўнілася б 90 гадоў. У дзень яго юбілею ў Беластоку прайшла вечарына памяці. Гучалі ўспаміны пра пісьменніка. Была таксама размова пра культуру, літаратуру і польска-беларускае памежжа. Падчас сустрэчы паказалі фрагменты дакументальных фільмаў, передае «Польскае радыё».

Сакрат Яновіч нарадзіўся ў 1936 годзе ў Крынках на Беласточчыне. Пісьменнік, публіцыст і перакладчык – ён пакінуў пасля сябе больш за дваццаць кніг, прысвечаных перадусім жыццю беларускай меншасці на Беласточчыне, яе мове, памяці і пошукам уласнай ідэнтычнасці.

Шмат гадоў Яновіч быў звязаны з тыднёвікам беларусаў у Польшчы «Ніва» і Беларускім літаратурным аб’яднаннем «Белавежа». Ён таксама займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю.

Важнай часткай спадчыны Яновіча былі не толькі яго кнігі, але і сустрэчы ды размовы пра Беларусь, культуру і памежжа. Яго родны дом у Крынках, вядомы як Villa Sokrates, стаў месцам сустрэч беларускай інтэлігенцыі: пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар