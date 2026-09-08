Позор из сочинской гардеробной 5 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

8.09.2026, 9:29

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Маргарита Симоньян

Фото: legion-media.com

Пошлите Симоньян хотя бы канистру с бензином.

«Дети мои пол-лета провели в гардеробной в Сочи, и не только мои. Понятно, что происходит сейчас по всей стране»

Маргарита Симоньян

Безобразие! Как так, Путин?! Почему вы «по плану, строго по графику» не построили для пропагандистки Симоньян удобный, глубокий бункер с бассейном и цветомузыкой? Позор вам из сочинской гардеробной.

Хотя бы канистру с бензином пошлите ей, премиальную. И корзинку с колбасками и вином от Сечина (вроде той, которую он Улюкаеву дарил).

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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