закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Позор из сочинской гардеробной

5
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 8.09.2026, 9:29
  • 6,734
Позор из сочинской гардеробной
Маргарита Симоньян
Фото: legion-media.com

Пошлите Симоньян хотя бы канистру с бензином.

«Дети мои пол-лета провели в гардеробной в Сочи, и не только мои. Понятно, что происходит сейчас по всей стране»

Маргарита Симоньян

Безобразие! Как так, Путин?! Почему вы «по плану, строго по графику» не построили для пропагандистки Симоньян удобный, глубокий бункер с бассейном и цветомузыкой? Позор вам из сочинской гардеробной.

Хотя бы канистру с бензином пошлите ей, премиальную. И корзинку с колбасками и вином от Сечина (вроде той, которую он Улюкаеву дарил).

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар