Позор из сочинской гардеробной

Позор из сочинской гардеробной5
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 8.09.2026, 9:29
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Пошлите Симоньян хотя бы канистру с бензином.
«Дети мои пол-лета провели в гардеробной в Сочи, и не только мои. Понятно, что происходит сейчас по всей стране»
Маргарита Симоньян
Безобразие! Как так, Путин?! Почему вы «по плану, строго по графику» не построили для пропагандистки Симоньян удобный, глубокий бункер с бассейном и цветомузыкой? Позор вам из сочинской гардеробной.
Хотя бы канистру с бензином пошлите ей, премиальную. И корзинку с колбасками и вином от Сечина (вроде той, которую он Улюкаеву дарил).
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»