Минчане: Зачем нам такое государство? 22 8.09.2026, 9:44

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Обсуждение работы коммунальщиков закончилось вопросами к властям.

Минчане жалуются в соцсетях на отсутствие уборки в подъездах домов.

«Минск, 7 сентября 2026 года, - пишет karina.hihlusha. - В подъезде не убирали с января! Подскажите, куда жаловаться? Звонки на 115 не помогают, жалобы в администрацию района имеют разовую силу».

Автору поста ответили, что проблемы с уборкой есть во многих многоэтажках столицы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Такая же ситуация в подъезде. Никто не реагирует вообще. Некому убираться и все. После обращения максимум водой с хлоркой обольют полы, а где пятна, мусор - все на месте. При этом тоже платим за уборку каждый месяц.

- Живу уже четыре года, подъезд ни разу не убирали, окна - ощущение, что не мыли с постройки дома

- Сразу в Мингорисполком оставляйте обращение, мгновенно позвонят из жэса, извиняться, и попросят удалить заявку.

- Вы вообще видели объявление на поиск дворников и уборщиков от ЖЭС? Так вот, с 10 до 14 шесть дней в неделю - 600р. Кто пойдет вообще?

- Там некому работать.

- Так скоро вместо врачей сами себя лечить будем и вместо МЧС спасать и так далее. Зачем нам такое государство?

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