Минчане: Зачем нам такое государство?22
- 8.09.2026, 9:44
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Обсуждение работы коммунальщиков закончилось вопросами к властям.
Минчане жалуются в соцсетях на отсутствие уборки в подъездах домов.
«Минск, 7 сентября 2026 года, - пишет karina.hihlusha. - В подъезде не убирали с января! Подскажите, куда жаловаться? Звонки на 115 не помогают, жалобы в администрацию района имеют разовую силу».
Автору поста ответили, что проблемы с уборкой есть во многих многоэтажках столицы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Такая же ситуация в подъезде. Никто не реагирует вообще. Некому убираться и все. После обращения максимум водой с хлоркой обольют полы, а где пятна, мусор - все на месте. При этом тоже платим за уборку каждый месяц.
- Живу уже четыре года, подъезд ни разу не убирали, окна - ощущение, что не мыли с постройки дома
- Сразу в Мингорисполком оставляйте обращение, мгновенно позвонят из жэса, извиняться, и попросят удалить заявку.
- Вы вообще видели объявление на поиск дворников и уборщиков от ЖЭС? Так вот, с 10 до 14 шесть дней в неделю - 600р. Кто пойдет вообще?
- Там некому работать.
- Так скоро вместо врачей сами себя лечить будем и вместо МЧС спасать и так далее. Зачем нам такое государство?