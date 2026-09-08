закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчане: Зачем нам такое государство?

22
  • 8.09.2026, 9:44
  • 5,100
Минчане: Зачем нам такое государство?
иллюстративное фото

Обсуждение работы коммунальщиков закончилось вопросами к властям.

Минчане жалуются в соцсетях на отсутствие уборки в подъездах домов.

«Минск, 7 сентября 2026 года, - пишет karina.hihlusha. - В подъезде не убирали с января! Подскажите, куда жаловаться? Звонки на 115 не помогают, жалобы в администрацию района имеют разовую силу».

Автору поста ответили, что проблемы с уборкой есть во многих многоэтажках столицы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Такая же ситуация в подъезде. Никто не реагирует вообще. Некому убираться и все. После обращения максимум водой с хлоркой обольют полы, а где пятна, мусор - все на месте. При этом тоже платим за уборку каждый месяц.

- Живу уже четыре года, подъезд ни разу не убирали, окна - ощущение, что не мыли с постройки дома

- Сразу в Мингорисполком оставляйте обращение, мгновенно позвонят из жэса, извиняться, и попросят удалить заявку.

- Вы вообще видели объявление на поиск дворников и уборщиков от ЖЭС? Так вот, с 10 до 14 шесть дней в неделю - 600р. Кто пойдет вообще?

- Там некому работать.

- Так скоро вместо врачей сами себя лечить будем и вместо МЧС спасать и так далее. Зачем нам такое государство?

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар