Белорусские контрабандные сигареты хлынули в Россию 5 8.09.2026, 10:19

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Усиление контроля на западной границе резко изменило маршруты нелегальных поставок.

Ужесточение контроля на границах Беларуси с Евросоюзом привело к окончательной переориентации табачной контрабанды в сторону России.

Как сообщает «Деловой Петербург», на днях в Петербурге изъяли из незаконного оборота очередную партию белорусской табачной контрабанды. Как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), речь о почти полумиллионе единиц немаркированной табачной продукции на общую сумму 79 млн российских рублей. Среди 439 тыс. пачек кроме белорусского производства были и эмиратская продукцию.

А вот предыдущие партии были «чисто» белорусские.

В августе псковские таможенники задержали грузовик, зарегистрированный в Петербурге, который вёз из Беларуси 120 тыс. пачек немаркированных сигарет. Их стоимость оценили более чем в 18,3 млн российских рублей.

Еще чуть раньше сотрудники Балтийской таможни в морском порту Петербурга обнаружили 121 тыс. пачек контрабандных сигарет белорусского производства, спрятанных внутри рулонов утеплителя. Стоимость партии была оценена в 10 млн российских рублей.

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