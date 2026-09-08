Аэропорт Люблина приостанавливал работу во время российской атаки на Украину 8.09.2026, 10:29

Местных жителей предупредили.

В Польше приостанавливали воздушные операции в аэропорту Люблина из-за активности польской военной авиации, поднятой в воздух во время массированного российского нападения на Украину.

Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA) в X.

Предупреждение о приостановке полётов в аэропорту Люблина появилось около 7 утра по местному времени. В PANSA пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения свободы действий польской военной авиации.

В 7:42 агентство сообщило, что аэропорт возобновил работу.

Кроме того, во время российских ударов по Украине жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили уведомления от Центра правительственной безопасности. В сообщениях подчеркивается необходимость оставаться бдительными, следить за объявлениями и реагировать на сигналы тревоги.

В последующих уведомлениях сообщалось о завершении российской атаки на Украину. Было указано, что угрозы для польской территории больше нет.

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