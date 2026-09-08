Белорусов шокировало общение с россиянами 19 8.09.2026, 15:20

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У них будто в крови заложено, что им все должны.

Россиянин nickshcherbakov спросил у белорусов о том, как они относятся к его соотечественникам.

«Белорусы, вопрос к вам, - пишет он в Threads. - Как вы реально относитесь к россиянам? Все говорят о дружбе народов, но что думают обычные люди?»

В ответ пользователи соцсети рассказали не только об отношении к россиянам, но и о причинах такого отношения. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Я еще со школьного возраста помню, что если на отдыхе кто-то ведет себя отвратительно и вызывающе - то 90% это русский. Я была во многих странах, и видела, как другие люди других народов уважают место, куда они приезжают. Но не русские. Здесь же начиналось «а есть меню на русском?», «а можно российскими рублями расплатиться?», и это только лишь самые популярные примеры подобного пренебрежительного поведения.

- Вы нам не друзья. И никогда ими не были. Вы, русские, всех презираете и ненавидите, даже граждан своей страны другой национальности.

- В моей работе мне встречаются люди из разных стран, но россияне - это просто всегда какой-то отдельный тихий ужас. У них будто в крови заложено, что им все должны. Элементарных норм этикета они не знают, поздороваться им сложно, а стоимость товара, пожалуйста, будьте любезны называть в их валюте. Максимальная к ним неприязнь в связи с этим.

- Не едьте ни в Беларусь, ни в Казахстан, ни в Грузиию, ни в Армению, ни куда-либо еще. Вы своим свинским империализмом достали всех. Не стоит ехать за свободным интернетом, кока-колой и мастеркард. Это я вам уверено заявляю, как уроженка Казахстана с российским паспортом, живущая в Беларуси более 27 лет.

- Когда россияне начали массово приезжать в Беларусь, отношение к ним стало еще хуже. Истории из Интернета про хамство, попытки расплачиваться своей валютой оказались полной правдой и от этого очень грустно. И да, я встречала нормальных россиян, но это были единичные случаи, и чаще всего это были люди из центральной части России. А вот западная, самая близкая к нам часть России - это полный мрак.

- Я пришла работать в туризм в 1998. И мы работали с российскими группами. Уже тогда я слышала насмешки над белорусским языком, возмущения, что нельзя расплатиться российскими рублями, скандалы на ровном месте, хамство... Это было бесконечно. Людей, которые оказались милыми и приятными, я помню до сих пор. Потому что это были единицы. Как я отношусь к россиянам сейчас? Выберу такое определение – настороженно.

- Я совсем недавно общалась с человеком из Питера. Юрист по образованию. Когда разговор зашел о том, кто мы и что мы, я услышала, что все-равно такое государство, как Беларусь, должно быть «под кем то». Разговора не получилось.

- Всегда отношение мое к соседям-россиянам было нейтрально-дружелюбное, впрочем, как и к остальным соседям! Белорусы очень толерантный народ, это правда! Но было оно таким, пока с семьей я не слетала отдохнуть в Анапу на море. К слову, отель у нас был забронирован не дешевый, а один из лучших в том регионе. И отдых должен был понравиться, если б не одно но - мы летели в самолете и далее отдвхали в отеле практически с одними россиянами! Это дикий ужас, друзья мои, скажу я вам!

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