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Гражданин Молдовы шесть раз выстрелил в российского генерала

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  • 8.09.2026, 10:23
  • 24,152
Гражданин Молдовы шесть раз выстрелил в российского генерала
Николай Варпахович

Николай Варпахович отдал приказ ударить по «Охматдету».

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Астраханской области 21-летнего гражданина Молдовы Николае Кочу, который подозревается в покушении на российского военного в Саратовской области, сообщили ведомства.

По официальным данным, 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области подозреваемый шесть раз выстрелил в военного. Тот получил ранения, но выжил. Имя пострадавшего не называется. ФСБ лишь уточняет, что речь идет о высокопоставленном военном.

По неофициальным данным, при покушении получил ранения генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС РФ.

В Украине Варпаховича считают ответственным за ракетный удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года. Во время атаки в больнице находились более 600 пациентов и примерно столько же сотрудников. Тогда погибли два человека.

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