В Минск снова прилетел скандальный Boeing 8 8.09.2026, 13:32

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иллюстративное фото: jetphotos.com / Vladimir Netreba

Он принадлежит Ирану.

В Минске зафиксировали прибытие иранского транспортного Boeing 747-281F с бортовым номером EP-FAB, принадлежащего авиакомпании Fars Air Qeshm. Судя по данным flightradar24, Boeing сегодня приземлился в столице Беларуси.

Отметим, ранее борт находился в белорусской столице с 26 августа и за два дня совершил несколько вылетов.

Иранский тяжелый грузовик прибыл в Беларусь под кодом рейса QFZ9962. На следующий день, 27 августа, самолет поднялся в воздух из аэропорта Минска и находился в полете около пяти часов. Маршрут пролегал через воздушное пространство Российской Федерации, после чего борт снова вернулся в столицу Беларуси.

На отдельных участках пути сервис AirNav Radar отобразил траекторию пунктиром. Такое обозначение указывает на то, что точные координаты самолета временно не отслеживались.

Утром 28 августа иранский самолет снова вылетел из Минска, взяв курс на Тегеран. В 14:43 борт успешно совершил посадку в иранской столице. Таким образом, за несколько дней иранский Boeing совершил круговой перелет Тегеран – Минск – Тегеран с промежуточными маневрами над территорией РФ.

Самолет Boeing 747-281F с заводским номером 25171 имеет сомнительную репутацию. 24 января 2019 года Министерство финансов США включило авиакомпанию Fars Air Qeshm и два ее судна, включая EP-FAB, в санкционные списки.

По данным американских властей, перевозчик регулярно привлекался к транспортировке военных и спецгрузов в интересах Корпуса стражей исламской революции, в частности на сирийском направлении.

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