Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса 8.09.2026, 11:25

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Армия РФ провалила уже 15 дедлайнов.

Российские войска при нынешних темпах продвижения смогли бы выйти на границы всей Донецкой области лишь к 2 октября 2032 года - то есть более чем через год после следующих выборов в Госдуму РФ, которые, вероятно, состоятся в сентябре 2031-го. Такой расчет приведен в отчете Института изучения войны (ISW).

Цифра базируется на статистике августа 2026 года. Средний темп продвижения армии РФ в рамках ее приоритетной задачи в Донецкой области составлял 2,36 кв. км в сутки, тогда как по всему театру военных действий - 2,91 кв. км в сутки, что немного больше показателей предыдущих месяцев. Под контролем Украины сейчас остается около 19% территории области.

Сами аналитики предостерегают от ошибочного прочтения этих данных: речь идет об арифметической экстраполяции, а не о прогнозе оккупации региона к конкретной дате.

«ISW не готов оценивать, смогут ли российские войска захватить остальную часть Донецкой области в какие-либо сроки вообще. Ни траектория, ни какая-либо вероятная динамика нынешнего конфликта не свидетельствуют о том, что россияне способны в ближайшее время резко наращивать темпы продвижения - пока западная поддержка Украины остается примерно на нынешнем уровне», - отмечают в ISW.

«Пояс крепостей» и 15 проваленных дедлайнов

Кремлевский график выглядит иначе: по оценке аналитиков, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает установить контроль над всей Донецкой областью к концу 2026 года. Источник, близкий к Кремлю, перед визитом американских переговорщиков в Москву заявлял, что мирного соглашения не будет, пока российские войска не заберут остальную часть области.

Практика этот график не подтверждает. Бои за Константиновку идут с октября 2025 года, и за 11 месяцев город взять не удалось. Российские войска также не дошли до Славянска, Краматорска и Дружковки - ключевых городов укрепленной агломерации, которую называют «поясом крепостей».

Именно эта городская застройка, по мнению ISW, является главным препятствием для дальнейшего наступления: сначала россиянам придется вести изнурительные уличные бои в каждом из этих городов, и только потом продвигаться по открытой местности, где их войска исторически сталкивались с наибольшими трудностями.

С февраля 2022 года Путин устанавливал не менее 15 сроков для захвата всей Донецкой области. Ни один из них российская армия не выполнила.

Кремль получает «красивые доклады»

Нереалистичные ожидания российского руководства аналитики связывают с системой отчетности в вооруженных силах РФ. Практика «красивых докладов», о которой пишут и российские военкоры, предполагает систематическое преувеличение реальных результатов на всех уровнях командования, а высшее руководство дополнительно раздувает успехи в рамках когнитивной войны - чтобы создать картину масштабного продвижения и обвала украинской обороны.

Следствие этой искаженной картины - переговорная позиция Москвы. После встречи Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и бывшим старшим советником президента США Джаредом Кушнером 5 сентября помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин подтвердил намерение достичь всех военных целей РФ именно военными средствами и подчеркнул необходимость устранить так называемые «коренные причины» войны. Кремлевский чиновник также сообщил, что Путин предоставил американцам собственную оценку «значительных успехов» на линии фронта.

Эти требования Путин впервые сформулировал 14 июня 2024 года: вывод украинских войск со всей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, включая территории, которые РФ не оккупирует; демилитаризация и «денацификация» Украины, под которой подразумевается замена правительства на пророссийское; а также нейтральный статус страны без членства в НАТО.

Потребность в большой информационной победе имеет для Кремля и внутреннее измерение. Путин пообещал россиянам результат в обмен на готовность терпеть тяготы войны, не вводя при этом полноценного военного положения.

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