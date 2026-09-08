В ГУР раскрыли секретные данные о российских военных предприятиях 8.09.2026, 11:42

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Они производят компоненты для баллистики, авиации, БПЛА и РЭБ.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 155 российских предприятиях, связанных с производством компонентов для военной техники и вооружения. Речь идет о компаниях, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга «Роселектроника» российской госкорпорации «Ростех».

Их продукция используется, в частности, в баллистических и крылатых ракетах, беспилотниках, средствах РЭБ, военной технике и авиационных системах. Об этом сообщила пресс-служба ГУР, а подробные данные опубликованы на портале War&Sanctions.

ГУР обнародовало данные о 155 предприятиях «Роселектроники»

В разделе «ВПК агрессора» портала War&Sanctions ГУР опубликовало информацию о 155 предприятиях, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга «Роселектроника».

Холдинг объединяет предприятия и научные организации, занимающиеся разработкой и производством радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, сверхвысокочастотной электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Продукция этих предприятий используется в значительной части российского вооружения.

В частности, речь идет о баллистических и крылатых ракетах, БПЛА, средствах радиоэлектронной борьбы, военной технике, системах радиолокации и связи армейской, фронтовой и стратегической авиации.

Какие предприятия производят компоненты для российских ракет

В состав «Роселектроники» входят, в частности, предприятия, участвующие в кооперации по производству баллистических ракет 9М723 ОТРК «Искандер-М» и 3М22 «Циркон».

Среди них ГУР называет:

АО «НИИ «ГИРИКОНД» – производитель прецизионных потенциометров для ракет «Циркон»;

АО «НИЦЭВТ» – поставляет блоки обработки полетной информации для баллистических ракет «Искандер»;

АО «НПП «ИНТЕГРАЛ-В» – производитель импульсных и нагревательных трансформаторов, используемых в ракетах 9М723.

В ГУР отметили, что последнее предприятие в настоящее время не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Такая же ситуация, по данным разведки, касается почти половины предприятий холдинга, информация о которых была обнародована на этот раз.

В ГУР призвали усилить контроль за санкциями

В разведке подчеркнули, что нахождение отдельных предприятий в санкционных списках не всегда приводит к сокращению производства российских ракет.

«Однако наличие «Гириконда» и «НИЦЭВТ» в санкционных списках большинства стран-партнеров мало повлияло на общие объемы производства этих ракет», – отметили в ГУР.

В то же время в разведке подчеркнули, что это не свидетельствует о неэффективности санкций. По мнению ГУР, ситуация прежде всего демонстрирует необходимость совершенствования механизмов контроля за их соблюдением и усиления ответственности за нарушения.

В разведке подчеркнули, что компоненты, оборудование, программное обеспечение и критически важное сырье не должны попадать к посредникам и покупателям, которые не могут подтвердить конечного получателя продукции.

Речь идет о необходимости гарантировать, что конечным получателем не является предприятие, связанное с российским военно-промышленным комплексом.

ГУР призвало перекрыть пути обхода санкций

Украинская разведка призвала партнеров усилить контроль за цепочками поставок.

Цель таких мер – сделать невозможным обход санкций и передачу России критически важных технологий, компонентов и материалов, используемых для производства вооружения.

«ГУР призывает усилить контроль над цепочками поставок, чтобы исключить возможность обхода санкций и передачи критически важных технологий и материалов агрессору», – говорится в сообщении разведки.

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