Лукашенко встретился со вторым по богатству российским олигархом

Лукашенко встретился со вторым по богатству российским олигархом9
- 8.09.2026, 12:15
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Диктатор и бизнесмен обсудили «совместную работу в машиностроении».
Лукашенко провел встречу с председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба белорусского узурпатора.
Диктатор и бизнесмен обсудили «совместную работу в машиностроении».
В пресс-службе Лукашенко напомнили, что накануне БЕЛАЗ и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно информации госагентства БЕЛТА, компании планируют совместно заниматься созданием горной техники нового поколения, внедрением беспилотных технологий в горнодобывающей отрасли и другими инновационными разработками.
Для реализации этих проектов предполагается создать совместное предприятие, а также завод с полнопрофильной ремонтной базой. Он будет заниматься производством, ремонтом и обслуживанием подземной горной техники.
Владимир Потанин — российский предприниматель и миллиардер, президент холдинга «Интеррос» и горно-металлургической компании «Норникель». В рейтинге российских миллиардеров Forbes он занимает второе место. По данным издания на 17 апреля 2026 года, состояние Потанина оценивается в 29,7 млрд долларов.