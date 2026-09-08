Москвич о Минске: Российские рубли не принимают, больше не приедем

Москвич о Минске: Российские рубли не принимают, больше не приедем23
- 8.09.2026, 11:44
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Турист из РФ делится впечатлениями о Беларуси.
Житель Москвы obogrew рассказал в Threads о посещении столицы нашей страны.
«Были на выходных в Минске, - пишет он. - Жутко не понравилось. Холод, ужасная погода.
Квартира обошлась в 10000 рублей в день. Весь центр был перегорожен, бегали бегуны. Нигде не принимают российские рубли, пришлось бегать искать обменник.
Больше не приедем».
Белорусы одобрили решение россиянина больше не посещать нашу страну. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Слава богу, главное сдержите обещание.
- Из-за вас и подняли цены на жилье.
- Не приезжайте.
- Какое хорошее решение.
- Оставайтесь дома, там лучше.
- Замечательный отзыв.
- Обязательно всем своим расскажите, здесь вас не любят.