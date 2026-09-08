Две разные картины 1 Владимир Омельченко

8.09.2026, 12:36

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Сколько осталось российской нефтепереработке до системного кризиса.

Дефицит бензина в России приобрел общесистемный характер, но топливная система РФ все еще держится. Насколько еще хватит ее запаса прочности?

По последним оценкам, фактический уровень нефтепереработки в России остается на уровне около 3,8 млн баррелей в сутки. Это примерно на 0,5 млн выше критического порога в 3,3 млн бар./сутки — по моим расчетам минимальных потребностей их рынка; именно после превышения этого порога тяжелый топливный кризис перерастает в системные экономические и логистические проблемы.

Но есть и другой, не менее важный сигнал: дефицит бензина уже давно вышел за пределы отдельных регионов или локальных очередей на АЗС. Сегодня производство бензина в РФ покрывает лишь около 70% внутреннего спроса. Когда страна с одной из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих систем не способна обеспечить собственный рынок — это уже не вопрос утраченной маржи НПЗ, а признак нарушения нормальной работы всей топливной системы.

С дизельным топливом ситуация пока лучше — критического внутреннего дефицита еще нет, хотя сокращение экспорта уже создает напряжение на международном рынке. И именно это является ключевым моментом.

Сейчас мы видим две разные картины:

Общий объем переработки еще не упал до критического порога.

Бензиновый сегмент уже фактически перешел в фазу системного дефицита.

По-настоящему опасным этапом для экономики РФ станет одновременное наступление двух условий:

— падение фактической переработки до 3,3 млн бар./сутки и ниже;

— появление устойчивого дефицита не только бензина, но и дизельного топлива. Именно дизель имеет критически важное значение для грузового транспорта, аграрного сектора, промышленности, строительства, железнодорожной логистики и военной машины противника.

Поэтому главный вопрос теперь звучит не «сколько российских НПЗ было поражено?», а «сколько нефти Россия реально способна перерабатывать ежесуточно для поддержания экономики?».

По этому показателю ситуация для РФ продолжает развиваться в негативном направлении.

Как вы считаете, понадобится ли еще много времени, чтобы довести переработку врага до критической отметки в 3,3 млн баррелей?

Владимир Омельченко, «Фейсбук»

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