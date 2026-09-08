Минчанин показал, как выглядела Немига 80 лет назад 9 8.09.2026, 12:24

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Помог ИИ.

Минчанин oleg_grabowski показал, как выглядела улица Немига в 1948 году. Старую черно-белую фотографию он раскрасил с помощью искуственного интеллекта.

«Немига 1948 года. Спустя 20 с небольшим лет целую улицу безвозвратно снесли», - пишет он.

Оказалось, многие минчане не знали, что старую застройку Немиги уничтожили в 70-ые годы прошлого века ради строительства многоэтажек и торгового центра, который сегодня почти пустой. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Всегда думал что район был разрушен во время войны, а он оказывается устоял а потом его просто снесли? Мой быть такой красивый центр в городе. Я хоть и люблю наш центр, как и весь наш город, но Немигу стороной всегда объезжаю.

Иллюстративное фото: Данные ИИ

- Какая потеря для всех минчан! Мог остаться единственный настоящий кусочек истории нашего города, сохраниться его атмосфера! И, к сожалению это продолжалось. Как уничтожили уют и гармонию моего родного места около цирка, Центральную площадь изуродовали «Саркофагом» и пошлым сооружением на месте снесенного старого музея войны... Я перестала их любить и стала их лишний раз избегать.

- Мы с Вами живем в этом печальном абсурде, где нашу историю уничтожили в основном не во время войны нападавшие, а уже после войны освободившие. У меня язык не поворачивается сказать, что это все уничтожили мы сами, так как идеологический центр принятия решений в то время был несколько восточнее…

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